Dončić šokiran: Što bolje igram, to mi rejting više pada

28.03.2026

15:17

Лука Дончић убацио 60 поена
Foto: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Luka Dončić ne shvata kako se određuju lideri u MVP trci.

I nije Slovenac jedini.

U najnovijem presjeku NBA je pao sa drugog na četvrto mjesto, uprkos nestvarnim brojkama u posljednjih 12 utakmica.

Luka Dončić je u pomenutom periodu vodio Los Anđeles Lejkerse do 11 pobjeda, sa prosjekom od 39,7 poena, 8,1 skokova, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti.

– Što bolje igram, to mi rejting više pada, tako da ne znam šta više mogu da uradim – rekao je Dončić nakon utakmice protiv Bruklina.

Na prvo mjesto je totalno neočekivano izbio Viktor Vembanjama, drugi je Šej Gildžes-Aleksander, a treći je Nikola Jokić.

Dončić ove sezone ima 33,6 poena, 8,3 asistencije i 7,8 skokova po utakmici, a Lejkersi su treći na tabeli Zapadne konferencije iza Oklahome i San Antonija, a ispred Denvera, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

