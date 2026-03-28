Dončić šokiran: Što bolje igram, to mi rejting više pada

28.03.2026
15:17
Luka Dončić ne shvata kako se određuju lideri u MVP trci.
I nije Slovenac jedini.
U najnovijem presjeku NBA je pao sa drugog na četvrto mjesto, uprkos nestvarnim brojkama u posljednjih 12 utakmica.
Luka Dončić je u pomenutom periodu vodio Los Anđeles Lejkerse do 11 pobjeda, sa prosjekom od 39,7 poena, 8,1 skokova, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti.
– Što bolje igram, to mi rejting više pada, tako da ne znam šta više mogu da uradim – rekao je Dončić nakon utakmice protiv Bruklina.
Na prvo mjesto je totalno neočekivano izbio Viktor Vembanjama, drugi je Šej Gildžes-Aleksander, a treći je Nikola Jokić.
Dončić ove sezone ima 33,6 poena, 8,3 asistencije i 7,8 skokova po utakmici, a Lejkersi su treći na tabeli Zapadne konferencije iza Oklahome i San Antonija, a ispred Denvera, prenosi Kurir.
