Ovako sada izgleda tabela Evrolige nakon praza Zvezde

Dupli program u Evroligi za vječite rivale donio nam je sve što volimo da vidimo, lijepe poteze, dramu, ali na kraju su vječiti ipak imali polovičan učinak.

Crvena zvezda je u bitnijem duelu zbog pozicije na tabeli poražena u gostima Barseloni 92:88, dok je Partizan bio bolji od Valensije kod kuće poslije dva produžetka 110:104.

Crveno-bijeli su na gostovanju u Blaugrani uspjeli da iznude produžetak, ali ne i totalni preokret. Djelovalo je da će to domaćin riješiti poslije 40 minuta, ali je Batler vezao pet poena i odveo meč u dodatnih pet minuta.

Tamo je ipak rano napravljena razlika od dva posjeda, propuštena prilika za egal i iskusni Katalonci su došli do skora 20-14 i pretekli Zvezdu, koja sada ima 19-15.

Crveno-bijeli su sada deseti na tabeli sa skorom 19-15, koliko ima i Monako iznad njih, ali je bitno reći da su Kneževi trenutno samo iznad rivala, dok se sezona ne završi, ali objektivno je srpski klub u prednosti zbog boljeg međusobnog skora.

Iznad su Žalgiris, Panatinaikos i Barselona sa 20-14 od šestog do osmog mjesta, a blizu je i peti Hapoel, nakon poraza od Baskonije sa skorom 20-13. Biće velike borbe za šesto mjesto do kraja, Zvezda sada nije u dobrom položaju.

Kada je vrh tabele u pitanju, Fenerbahče je lider sa 23-11, Olimpijakos i Real slijede sa po 22-12, a Valensija je na četvrtom mjestu sa 21-13.

Strijepi ipak Zvezda od Makabija, koji sa utakmicom manje ima učinak od 17-16 na 11. mjestu, ispod zone plej-ina. Dubai i Milano slede sa po 17-17 na 12. i 13. poziciji, a slijede Bajern i konačno Partizan sa po 14-20. Crno-bijeli su vezali pet trijumfa i popravili bled utisak u ovoj kampanji.

Savjeti Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

Sjajnom igrom vratio se tim Đoana Penjaroje u okršaj protiv "slijepih miševa", koji tonu ka plej-in zoni, iako su u dobrom položaju i dalje.

Virtus, Pariz, Efes, Baskonija i Asvel kompletiraju tabelu od 16. do 20. mjesta...

