Kakva utakmica Srbina: Jokić je ovo do sada uradio samo dva puta u karijeri

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su i četvrti put zaredom u NBA ligi, pošto su u ranim jutarnjim časovima po našem vremenu srušili Dalas Maverikse sa 142:135, čime su se učvrstili na četvrtoj poziciji Zapadne konferencije.

Džamal Marej je poenterski predvodio ekipu sa čak 53 ubačena, uz šest asistencija i četiri skoka, ali ga je loptama najviše hranio naš Nikola Jokić, koji je odigrao još bolje nego protiv Finiks Sansa prije 24 časa, i ovog puta upisao identičnih 23 poena, ali uz četiri skoka i dvije asistencije više - imao je 21 uhvaćenu loptu i 19 dodavanja za koševe!

Nagetsi su od završnice prvog poluvremena vodili sve vrijeme u rasponu od jednog poena do dvanaest, Dalas u pojedinim momentima pretio, ali je ekipa Dejvida Adelmana nastavila da pruža dobre partije. Tako je kada su na parketu skoro svi bitni košarkaši.

Osim jedne od najboljih partija u karijeri kanadskog pleja Mareja, Jokić je opet demonstrirao šta znači moderan prototip centra i igrač koji igra glavom. Sa 19 asistencija došao je nadomak tripl-dabl prosjeka na kraju sezone.

Sada mu je potrebno da bilježi četiri asistencije po susretu u narednih osam partija kako bi to i zaokružio. Još jedan podatak je nestvaran.

Na listi centara sa najviše dodavanja za koševe na pojedinačnom meču, Jokić je upisao još jednu top pet partiju, a ostao je nadomak 20-20-20 okršaja.

Most assists in a game by a center:



22 — Nikola Jokic

21 — Wilt Chamberlain

19 — Nikola Jokic

19 — Nikola Jokic

19 — Wilt Chamberlain

18 — Nikola Jokic

18 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Wilt…

Naime, na vrhu vječne liste je sa 22 asistencije u jednom okršaju, a u top 29 partija, nalazi se na 26 pozicija. Drugi je Vilt Čemberlen sa 21, na diobi trećeg mjesta sa 19 i trinaesti sa 17.

Jokić je drugi put u karijeri došao do učinka od 19 asistencija, i ovo je jedna od njegove najbolje tri partije ikada u NBA ligi u tom smislu! Postao je i prvi centar u NBA istoriji sa 6.000 asistencija.

