U Denveru zabrinuti zbog Nikole Jokića

Autor:

ATV

24.03.2026

13:33

Komentari:

0
У Денверу забринути због Николе Јокића
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Velika potrošnja Nikole Jokića brine ekipu Denver Nagetsa pred start plej-ofa.

Srpski centar se uspješno oporavio od povrede koju je doživio u decembru mjesecu, ali sada ponovo igra na visokom nivou.

Jokić je i ove sezone glavni igrač Denvera, jer u prosjeku ima tripl-dabl, ali zbog dosta propuštenih utakmica ove sezone teško da će biti u konkurenciji za zvanje MVP sezone.

Pred Nagetsima su odlučujuće borbe za plasman za plej-of, a sve u timu iz Kolorada brine velika potrošnja Nikole Jokića, riječi su Marka Spirsa u emisiji "NBA today".

“Zapravo čujem da su Nagetsi pomalo zabrinuti načinom na koji ga brane u posljednje vrijeme. Timovi ga čuvaju već na 5-6 metara od koša, naslanjaju se na njegove noge, igraju ispred, stavljaju ruke oko njega. Ipak, on i dalje pronalazi način da dominira", rekao je Spirs.

Brojne povrede u ekipi

Nema ko se nije povrijedio u ekipi Denvera ove sezone, sem Nikole Jokića, van terena su u jednom periodu bili i Eron Gordon, Kristijan Braun, Kem Džonsom, Pejton Votson i Jonas Valančunas.

Nagetsi se trenutno nalaze u žestokoj borbi za plej-of, jer su timovi od trećeg do šestog mjesta na zapadnoj konferenciji u dosta blizu kada se radi o broju pobjeda.

Dok u borbi za trofej očekuje ih velika borba, a sve plaši potrošnja Nikole Jokića, kao i fizička spremnost ostalih igrača, piše b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

NBA

Denver

Denver Nagetsi

Komentari (0)
