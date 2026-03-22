Logo
Large banner

Zvezda savladala Partizan: "Pukla stotka" u Areni!

Autor:

ATV

22.03.2026

22:24

Komentari:

0
Звезда савладала Партизан: "Пукла стотка" у Арени!
Foto: Tanjug / AP / ANA PAUNKOVIĆ

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Partizana rezultatom 100:96 u derbiju ABA lige.

Utakmica, u kojoj su crveno-bijeli igrali pred svojom publikom, bila je neizvjesna od samog starta.

Obje ekipe su se smjenjivale u vođstvu, a sam pobjednik je odlučen u posljednjoj dionici.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džoel Bolomboj sa 16 poena i 10 skokova, dok je Džered Batler dodao 15 poena.

U timu Partizana najbolji su bili Bruno Fernando i Šejk Milton, koji su postigli po 15 poena.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Top 8 faze ABA lige dočekati Bosnu, dok će Crvena zvezda u Beogradu igrati sa Dubaijem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

KK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

24

Protest prevoznika: Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

23

21

Dajković za ATV: Crna Gora nije slobodna

23

08

Vlada o protestu prevoznika: MUP Srpske da spriječi blokade graničnih prelaza

22

24

22

00

Preliminarni rezultati: On je novi gradonačelnik Pariza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner