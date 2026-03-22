Zvezda savladala Partizan: "Pukla stotka" u Areni!

22.03.2026
Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Partizana rezultatom 100:96 u derbiju ABA lige.
Utakmica, u kojoj su crveno-bijeli igrali pred svojom publikom, bila je neizvjesna od samog starta.
Obje ekipe su se smjenjivale u vođstvu, a sam pobjednik je odlučen u posljednjoj dionici.
Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džoel Bolomboj sa 16 poena i 10 skokova, dok je Džered Batler dodao 15 poena.
U timu Partizana najbolji su bili Bruno Fernando i Šejk Milton, koji su postigli po 15 poena.
Košarkaši Partizana će u narednom kolu Top 8 faze ABA lige dočekati Bosnu, dok će Crvena zvezda u Beogradu igrati sa Dubaijem.
