Logo
Large banner

Igokea poslije velike borbe srušila Cedevita Olimpiju

Autor:

ATV

22.03.2026

19:20

Komentari:

0

Košarkaši Igokee savladali su Cedevita Olimpiju u Laktašima u 4. kolu druge faze ABA lige rezultatom 81:77.

Igokea je prekinula seriju loših rezultata, i pred domaćom publikom je savladala ekipu koja je igrača četvrtfinale Evrokupa ove sezone.

Cedevita Olimpija je imala prednost tokom većeg dijela utakmice, ali se Igokea nije predavala, pokazala je karakter i nakon preokreta došla do važne pobjede.Sjajan je bio Nejt Pjer Luis, čiji je doprinos na obje strane terena, vjerovatno bio i ključan za trijumf.

Igokeu je predvodio Strahinja Gavrilović sa 25 poena i 8 skokova, dok je Pjer Luis dodao 15 poena.

Gibson je bio najefikasniji sa 16 poena u ekipi iz Ljubljane.

U narednom kolu Igokea će ponovo igrati pred svojim navijačima protiv Budućnosti, dok Cedevita Olimpija očekuje duel sa ekipom Kluža.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

KK Igokea

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Катастрофа Партизана, црно-бијели изгубили незапамћеном разликом

Košarka

Katastrofa Partizana, crno-bijeli izgubili nezapamćenom razlikom

5 h

0
"Крстио сам се – Муринен ни не гледа терен, игра игрице"

Košarka

"Krstio sam se – Murinen ni ne gleda teren, igra igrice"

6 h

0
Хрват извео најбоље закуцавање у НБА лиги: Нико није мислио да је способан за ово

Košarka

Hrvat izveo najbolje zakucavanje u NBA ligi: Niko nije mislio da je sposoban za ovo

9 h

0
"Па није Жељко Обрадовић задужен да током сезоне гледа свакојаке играче, изгубили смо највећег тренера"

Košarka

"Pa nije Željko Obradović zadužen da tokom sezone gleda svakojake igrače, izgubili smo najvećeg trenera"

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

33

Ako prolazite kroz Švajcarsku budite spremni, stiže novi namet

21

22

Primjećuju li kupci povećanje cijena?

21

08

Izrael odobrio kopnenu operaciju!

21

00

Haos u Stocu: Sukob više desetina ljudi, nosili obilježja tzv. "Armije BiH"

20

59

Proglašena epidemija meningitisa, ovako se prenosi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner