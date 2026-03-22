Igokea poslije velike borbe srušila Cedevita Olimpiju

Košarkaši Igokee savladali su Cedevita Olimpiju u Laktašima u 4. kolu druge faze ABA lige rezultatom 81:77.

Igokea je prekinula seriju loših rezultata, i pred domaćom publikom je savladala ekipu koja je igrača četvrtfinale Evrokupa ove sezone.

Cedevita Olimpija je imala prednost tokom većeg dijela utakmice, ali se Igokea nije predavala, pokazala je karakter i nakon preokreta došla do važne pobjede.Sjajan je bio Nejt Pjer Luis, čiji je doprinos na obje strane terena, vjerovatno bio i ključan za trijumf.

Igokeu je predvodio Strahinja Gavrilović sa 25 poena i 8 skokova, dok je Pjer Luis dodao 15 poena.

Gibson je bio najefikasniji sa 16 poena u ekipi iz Ljubljane.

U narednom kolu Igokea će ponovo igrati pred svojim navijačima protiv Budućnosti, dok Cedevita Olimpija očekuje duel sa ekipom Kluža.