"Pa nije Željko Obradović zadužen da tokom sezone gleda svakojake igrače, izgubili smo najvećeg trenera"

22.03.2026

10:51

"Па није Жељко Обрадовић задужен да током сезоне гледа свакојаке играче, изгубили смо највећег тренера"
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Legendarni bivši košarkaš i dugogodišnji predsjednik Partizana Dragan Todorić govorio je za „Meridijan sport“. Osim kritika na račun Mike Murinena, osvrnuo se i na odlazak Željka Obradovića.

– Šta da kažem? Ovo što se desilo težak je udarac za Partizan. Izgubili smo najvećeg trenera, istinskog partizanovca, ikonu… Željko je bio štit za sve! Iza njegovih leđa krio se upitan rad. Sigurno nije posao trenera da tokom sezone, dok se utakmice ređaju kao na traci, prati desetine i stotine igrača, pravi uži i najuži izbor, prikuplja informacije i provjerava njihovu tačnost. Ako će sve to on da radi, čemu onda služi sportski sektor – rekao je Todorić i dodao:

– Krivo mi je što se već tri mjeseca vodi polemika i diže frka, a Partizan trpi najveću štetu. Klub je podignut na ozbiljan nivo, i sportski i finansijski. Za to su zaslužni Ostoja Mijailović, Željko Obradović i, naravno, članovi Uprave. Toliko se sve podiglo da su navijači to prepoznali i žele da dolaze u velikom broju i u kontinuitetu. Spremni su da plaćaju visoku cijenu karata, a to nije moguće ako ulaznica ne vrijedi. Ovdje je vrijedila. I dalje vrijedi.

Smatra da Žoc nije glavni krivac, već bivši sportski direktor Zoran Savić.

– Ne znam na osnovu čega je angažovan sportski direktor. Prekršeno je nepisano pravilo da na rukovodećim pozicijama moraju biti ljudi Partizana – iz sistema ili okruženja kluba. Savić nije imao reference čovjeka koji će spasiti Partizan. A sklonjeni su naši ljudi, Dušan Kecman i Novica Veličković.

Na kraju je dodao da je dobio uvrede od strane Savića.

– Čovjek koji se bavi ovim poslom, a ne trpi kritiku, teško da može uspjeti. Uputio sam kritiku, ne Saviću lično, već sportskom sektoru. Upitan sam za mišljenje i u grupi u kojoj su ljudi iz kluba napisao sam ono što mislim – da su trojica igrača promašena. On se prepoznao i izvrijeđao me. Ali, ne bih više o njemu – zaključio je Dragan Todorić.

