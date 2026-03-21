Partizan srušio Hapoel, novo čudo od djeteta ubacilo 38 poena za crno-bijele

Ekipa Partizana do 18 godina upisala je važnu pobjedu nad Hapoel Tel Avivom 93:83 u Aleksandar Nikolić Hali, pred oko 150 gledalaca, u okviru međunarodnog turnira za juniore.

Mlada ekipa iz Beograda predvođena Lukasom Nikolom Bojovićem dominirala je na terenu, a talentovani bek završio je susret sa impresivnih 38 poena, 5 asistencija i indeksom korisnosti od 48.

Igrač Hapoela, Šej Dotan, bio je najefikasniji u protivničkom timu sa 18 poena, 7 skokova i 9 asistencija, ali ni njegova sjajna partija nije bila dovoljna da izbjegne poraz.

Duel je bio neizvjestan u prva dva perioda. Prva četvrtina je završena 29:29, a u drugoj je Partizan minimalno prednjačio 22:21. Međutim, domaći su dominirali u finalnoj dionici sa 26:16 i prelomili meč u svoju korist.

Pored Bojovića, istaknuti su i Luka Pavlović sa 16 poena i Uroš Dramićanin sa 12 poena, piše Telegraf.