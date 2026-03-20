Hjuston žali što je doveo Durenta?!

Hjuston Roketsi, navodno, žale što su napravili trejd za Kevina Durenta.

Hjuston Roketsi su na ljeto 2025. godine dogovorili blokbaster trejd sa Finiks Sansima i u čitavom poslu je učestvovalo čak sedam timova.

Da sumiramo, Roketsi su dobili Kevina Dukenta i Klipta Kapelu, a Finiks Sansi Džejlena Grina, Dilona Bruksa, pet pikova (tri prve runde) i Dekvona plaudena.

Kako javlja Ašiš Matur, košarkaški novinar, postoji određeni broj ljudi u organizaciji Hjuston Roketsa koji žali što su se dogovorili sa Finiksom i doveli Kevina Durenta.

U tekstu se navodi da je timska hemija neuporedivo lošija nego i godinu dana ranije, da je u svlačionici čudna atmosfera i da ima mnogo tenzije, a posebno od Ol-Star pauze.

Tada se u javnosti ponovo moglo vidjeti da Dukent koristi lažne naloge na društvenim mrežama i da ogovara kolege i druge igrače u ligi pa je čak organizovan i veliki sastanak u Hjustonu.

KD ima 25,7 poena u prosjeku uz 51 odsto šuta iz igre na 65 odigranih utakmica.

Roketsi imaju mnogo uspona i padova ove sezone i skor 41-27 pa sede na petoj poziciji na Zapadu sa dvije pobjede i dvije utakmice manje od četvrtoplasirane Minesote.