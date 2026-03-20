Dončić ubacio 60 poena u NBA ligi

Лука Дончић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Luka Dončić odigrao je spektakularan meč i protiv Majamija i ubacio 60 poena u pobjedi Lejkersa.

Luka Dončić vodi Lejkerse u plej-of NBA lige. Na gostovanju Majamiju je donio pobjedu (134:126) i to na spektakularan način - ubacio je 60 poena (9/13 za dva, 9/17 za tri, 15/19 sa penala). Uz to je imao 7 skokova, 5 ukradenih lopti i 3 asistencije. Jednostavno, radio je baš sve na parketu. Treba dodati i da je 39 poena dao u drugom poluvremenu kada se meč lomio.

Pratio ga je nevjerovatni Lebron Džejms koji ima 41 godinu i nastavlja da dominira. Za 38 minuta na parketu je upisao tripl-dabl - 19 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Ostin Rivs je dodao 18, prenosi Mondo.

Na drugoj strani su se istakli Bem Adebajo (28, 10sk) i Tajler Hiro (21, 8sk, 5as). Srpski reprezentativac Nikola Jović je meč odgledao sa klupe i mogao je da vidi simultanku Luke Dončića koji je bio nerješiva enigma. Zahvaljujući njemu su Lejkersi na skoru 45-25 i treći su na Zapadu.

Luka Dončić je sa 60 ubačenih poena odigrao treći najbolji meč u NBA karijeri. Ili može da se kaže i da dijeli drugo mjesto, kako vam je draže. Najbolju utakmicu imao je protiv Atlante 2024. godine kada je ubacio čak 73 poena.

Sa 60 protiv Majamija je izjednačio broj poena koje je ubacio Njujork Niksima 2022. godine. Treba dodati i da je oba spomenuta meča imao u dresu Dalasa, tako da mu je ovo najbolji meč u dresu Lejkersa.

Rezultati

  • Šarlot - Orlando 130:111
  • Vašington - Detroit 95:117
  • Čikago - Klivlend 110:115
  • Majami - Lejkersi 126:134
  • Nju Orleans - LA Klipersi 105:99
  • San Antonio - Finiks 101:100
  • Juta - Milvoki 128:96
  • Sakramento - Filadelfija 118:139

Luka Dončić

NBA

