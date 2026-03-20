Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu; Izrael odustaje od napada na iranska gasna polja

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu održao je sinoć konferenciju za novinare na kojoj je rekao da će Izrael "odustati" od budućih napada na iranska gasna polja nakon što ga je to zamolio predsjednik SAD Donald Tramp. Netanijahu je odbacio optužbe da je uvukao Trampa u rat s Iranom. Tokom noći, eksplozije su se čule u Jerusalimu i u iranskoj prestonici Teheranu.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein su takođe prijavili napade raketama ili dronovima. Napad dronom na kuvajtsku rafineriju nafte izazvao je požar.

Katarski ministar energetike izjavio je da će se njihov izvozni kapacitet tečnog prirodnog gasa smanjiti za 17 odsto u narednih pet godina kao rezultat iranskog napada na postrojenje Ras Lafan.

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Nakon talasa napada iranskih balističkih raketa na sjeverni Izrael, IDF je saopštio da je pokrenuo novi talas vazdušnih napada na iransku prestonicu.

Navodi se da su napadi usmjereni na infrastrukturu iranskog režima.