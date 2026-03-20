Logo
Large banner

Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu; Izrael odustaje od napada na iranska gasna polja

Autor:

ATV

20.03.2026

07:56

Komentari:

0
Експлозије у Јерусалиму и Техерану; Израел одустаје од напада на иранска гасна поља
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu održao je sinoć konferenciju za novinare na kojoj je rekao da će Izrael "odustati" od budućih napada na iranska gasna polja nakon što ga je to zamolio predsjednik SAD Donald Tramp. Netanijahu je odbacio optužbe da je uvukao Trampa u rat s Iranom. Tokom noći, eksplozije su se čule u Jerusalimu i u iranskoj prestonici Teheranu.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein su takođe prijavili napade raketama ili dronovima. Napad dronom na kuvajtsku rafineriju nafte izazvao je požar.

Авион

Srbija

Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sletio u Beograd

Katarski ministar energetike izjavio je da će se njihov izvozni kapacitet tečnog prirodnog gasa smanjiti za 17 odsto u narednih pet godina kao rezultat iranskog napada na postrojenje Ras Lafan.

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Nakon talasa napada iranskih balističkih raketa na sjeverni Izrael, IDF je saopštio da je pokrenuo novi talas vazdušnih napada na iransku prestonicu.

Ekonomija

Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel

Navodi se da su napadi usmjereni na infrastrukturu iranskog režima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

23

10

21

10

17

10

17

10

17

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner