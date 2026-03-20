Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu; Izrael odustaje od napada na iranska gasna polja

Autor:ATV
20.03.2026
07:56
Komentari:0
Izraelski premijer Benjamin Netanijahu održao je sinoć konferenciju za novinare na kojoj je rekao da će Izrael "odustati" od budućih napada na iranska gasna polja nakon što ga je to zamolio predsjednik SAD Donald Tramp. Netanijahu je odbacio optužbe da je uvukao Trampa u rat s Iranom. Tokom noći, eksplozije su se čule u Jerusalimu i u iranskoj prestonici Teheranu.
Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein su takođe prijavili napade raketama ili dronovima. Napad dronom na kuvajtsku rafineriju nafte izazvao je požar.
Srbija
Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sletio u Beograd
Katarski ministar energetike izjavio je da će se njihov izvozni kapacitet tečnog prirodnog gasa smanjiti za 17 odsto u narednih pet godina kao rezultat iranskog napada na postrojenje Ras Lafan.
Nakon talasa napada iranskih balističkih raketa na sjeverni Izrael, IDF je saopštio da je pokrenuo novi talas vazdušnih napada na iransku prestonicu.
Ekonomija
Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel
Navodi se da su napadi usmjereni na infrastrukturu iranskog režima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
23
10
21
10
17
10
17
10
17
Trenutno na programu