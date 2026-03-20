Logo
Large banner

Pomen najmlađem odlikovanom borcu Spomenku Gostiću

Autor:

ATV

20.03.2026

07:41

Komentari:

0
Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу

U porti Spomen-hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Doboju danas će biti služen pomen najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću koji je poginuo na današnji dan prije 33 godine na ozrensko-maglajskom ratištu.

Pomen će se biti služen nakon jutarnje liturgije u Spomen-hramu Rođenja Presvete Bogorodice.

Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske poginuo je od granate 20. marta 1993, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.

Sahranjen je na mjesnom groblju Gornji Ulišnjak, gdje počivaju njegova majka i baka, koje se, kao i Spomenkovo selo Jovići, danas nalazi u Federaciji BiH.

Nakon što je u ratu ostao sam, Spomenko se pridružio vojsci, gdje je prvo bio kurir, da bi kasnije razvozio hranu vojnicima.

Nekoliko mjeseci prije pogibije naišao je na minu dok je konjskom zapregom razvozio hranu po liniji, kada je i lakše ranjen. Kasnije je otišao kod artiljeraca, gdje je i okončao svoj mladi život.

Mladi heroj sa Ozrena dobio je spomen-bistu u Doboju koja je 20. marta 2014. godine postavljena u porti Spomen-hrama Rođenja Presvete Bogorodice.

Članovi Udruženja djece poginulih boraca "Nasljeđe" Republike Srpske iz Bijeljine obnovili su 2017. godine spomenik na mjesnom groblju Gornji Ulišnjak, a dobojski umjetnik Deni Božić oslikao je mural sa Gostićevim likom u Ulici vojvode Stepe u Doboju.

Spomen-kip Spomenka Gostića postavljen je 24. avgusta 2021. godine u porti Manastira Svetog Nikole u Petrovu.

O Spomenku je snimljen četrdesetpetominutni dokumentarni film "Spomenko na vječnoj straži" i napisana knjiga "Spomenko i Ozren", čiji je autor Mile Savić.

Udruženje strip autora i obožavalaca stripa Republike Srpske "Deveta dimenzija" iz Banjaluke priredilo je strip album "Spomenko - priča o jednom djetinjstvu".

Spomenka Gostića je posthumno Medaljom za hrabrost "Miloš Obilić" odlikovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Spomenko Gostić

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner