Minić poziva na sastanak: Svi da se uključe u pronalaženje rješenja

Autor:ATV
19.03.2026
17:43
Komentari:3
Savo Minić je predložio da se u ponedjeljak održi sastanak u Vladi Srpske sa predstavnicima "Logistike BiH".
"Apsolutno sam svjestan složene situacije u kojoj se nalaze prevoznici iz Republike Srpske i Federacije BiH, te smatram da je nužno da se u rješavanje problema uključe sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Savjetu ministara i drugi koji mogu pridonijeti rješenju", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Minić predlaže da bude domaćin sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“, koji bi se održao u ponedjeljak 23. marta 2026. godine u Vladi Republike Srpske u 10.00 časova.
Imajući u vidu da se energetska situacija dodatno usložnjava iz dana u dan, predsjednik Vlade Republike Srpske, smatra da je svima u cilju pronalaženja zajedničkog rješenja koje bi obezbijedilo redovno funkcionisanje privrede i egzistenciju prevoznika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
7 h0
Republika Srpska
6 d0
BiH
1 sedm0
Republika Srpska
1 sedm1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
39
18
34
18
28
18
15
18
12
Trenutno na programu