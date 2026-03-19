Logo
Large banner

Minić poziva na sastanak: Svi da se uključe u pronalaženje rješenja

Autor:

ATV

19.03.2026

17:43

Komentari:

3
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Savo Minić je predložio da se u ponedjeljak održi sastanak u Vladi Srpske sa predstavnicima "Logistike BiH".

"Apsolutno sam svjestan složene situacije u kojoj se nalaze prevoznici iz Republike Srpske i Federacije BiH, te smatram da je nužno da se u rješavanje problema uključe sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Savjetu ministara i drugi koji mogu pridonijeti rješenju", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić predlaže da bude domaćin sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“, koji bi se održao u ponedjeljak 23. marta 2026. godine u Vladi Republike Srpske u 10.00 časova.

Imajući u vidu da se energetska situacija dodatno usložnjava iz dana u dan, predsjednik Vlade Republike Srpske, smatra da je svima u cilju pronalaženja zajedničkog rješenja koje bi obezbijedilo redovno funkcionisanje privrede i egzistenciju prevoznika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Komentari (3)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

39

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

18

34

Dragana Mirković obara sve rekorde na američkoj turneji

18

28

Fico jasan: Zajam za Ukrajinu ostaće blokiran!

18

15

Javno poniženje: Turbulentan brak Danijele i Muhameda iz "Vjeridbe od 90 dana" završio skandalom

18

12

Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner