Minić poziva na sastanak: Svi da se uključe u pronalaženje rješenja

Savo Minić je predložio da se u ponedjeljak održi sastanak u Vladi Srpske sa predstavnicima "Logistike BiH".

"Apsolutno sam svjestan složene situacije u kojoj se nalaze prevoznici iz Republike Srpske i Federacije BiH, te smatram da je nužno da se u rješavanje problema uključe sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Savjetu ministara i drugi koji mogu pridonijeti rješenju", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić predlaže da bude domaćin sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“, koji bi se održao u ponedjeljak 23. marta 2026. godine u Vladi Republike Srpske u 10.00 časova.

Imajući u vidu da se energetska situacija dodatno usložnjava iz dana u dan, predsjednik Vlade Republike Srpske, smatra da je svima u cilju pronalaženja zajedničkog rješenja koje bi obezbijedilo redovno funkcionisanje privrede i egzistenciju prevoznika.