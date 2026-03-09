Logo
Minić: Prevoznici imaju podršku Vlade, blokade bi naštetile privredi Srpske

ATV

09.03.2026

13:40

1
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“, Privredne komore Republike Srpske, Unije poslodavaca Republike Srpske i direktorima preduzeća „Sportek“ Kotor Varoš, Tvornica papira „Celeks“ Banjaluka i „Kolektor CCL“ Laktaši.

Na sastanku je razgovarano o načinima za prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju prevoznici iz Republike Srpske i BiH, kao i o posljedicama koje bi prouzrokovale eventualne blokade graničnih prelaza na cjelokupnu privredu.

Vlada Srpske na raspolaganju prevoznicima

Minić poručio je da Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju prevoznicima i da će primijeniti sve mehanizme koji su u njenoj nadležnosti kako bi preduzeća koja se bave transportom mogla nesmetano da nastave sa poslovanjem.

Dodao je da su resorna ministarstva spremna za razgovore i da će biti partneri u rješavanju otvorenih pitanja, ali da se moraju aktivno uključiti i zajedničke institucije BiH.

Naglasio je da razumije probleme sa kojima se suočavaju prevoznici zbog uslova Evropske unije, ali da bi najavljene blokade graničnih prelaza naštetile privredi Republike Srpske. Istakao je da prevoznici imaju podršku Vlade i da se moraju što brže pronaći rješenja.

Predstavnici Konzorcijuma "Logistika BiH" zahvalili su se premijeru Miniću na konstruktivnom razgovoru i poručili da sa kolegama iz regiona pokušavaju doći do rješenja za probleme sa kojima se suočavaju, ali da im je potrebna i institucionalna pomoć.

Predstavnici preduzeća, Unije poslodavaca i Privredne komore saglasni su da bi obustave prevoza robe napravile ogromne gubitke i da je potrebno hitno pronaći rješenje kako bi svi nastavili redovno da posluju.

Sastanku su prisustvovali ministri: privrede i preduzetništva Radenko Bubić, saobraćaja i veza Zoran Stevanović i unutrašnjih poslova Željko Budimir.

