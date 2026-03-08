Minić: Građani Hercegovine mogu računati na savremenu zdravstvenu zaštitu

08.03.2026
17:50
Komentari:5
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da ga je obradovala vijest da su u novoj bolnici u Trebinju već uspješno urađeni prvi složeni kardiološki zahvati.
- To dokazuje da je ova investicija već počela da služi svrsi i da građani Hercegovine mogu računati na savremenu zdravstvenu zaštitu - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
U novoj bolnici u Trebinju uspješno su urađeni prvi složeni pregledi i zahvati iz oblasti bolesti srca, što pacijentima iz Hercegovine omogućava da više ne moraju da idu u velike medicinske centre u Foči i Banjaluci.
Obradovala me vijest da su u novoj bolnici u Trebinju već uspješno urađeni prvi složeni kardiološki zahvati. To dokazuje da je ova investicija već počela da služi svrsi i da građani Hercegovine mogu računati na savremenu zdravstvenu zaštitu.— Savo Minić (@minic_savo) March 8, 2026
Republika Srpska
11 h7
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu