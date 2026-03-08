Logo
Minić: Građani Hercegovine mogu računati na savremenu zdravstvenu zaštitu

08.03.2026

17:50

Komentari:

5
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da ga je obradovala vijest da su u novoj bolnici u Trebinju već uspješno urađeni prvi složeni kardiološki zahvati.

- To dokazuje da je ova investicija već počela da služi svrsi i da građani Hercegovine mogu računati na savremenu zdravstvenu zaštitu - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

U novoj bolnici u Trebinju uspješno su urađeni prvi složeni pregledi i zahvati iz oblasti bolesti srca, što pacijentima iz Hercegovine omogućava da više ne moraju da idu u velike medicinske centre u Foči i Banjaluci.

Savo Minić

bolnica

liječenje

