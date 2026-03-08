Logo
Dodik: Naše žene slobodne, uspješne, odvažne, lijepe, nezavisne kao i naša Republika

Милорад Додик
Foto: ATV

Žene u Republici Srpskoj su slobodne, uspješne, odvažne, lijepe, prirodne, nezavisne kao i Republika, i treba da nastave da budu to što jesu, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a povodom Osmog marta Međunarodnog dana žena.

- Šta su naše žene? Slobodne, uspješne, odvažne, lijepe, prirodne, nezavisne kao i naša Republika. Drage žene, nastavite da budete to što jeste, a mi ćemo nastaviti borbu da Republiku Srpsku i dalje krase te iste vrijednosti - naglasio je Dodik.

On je u videu objavljenom na društvenoj mreži "Iks" poželio ženama sretan 8. mart, Međunarodni dan žena.

8. mart Dan žena

Milorad Dodik

