Dodik: Naše žene slobodne, uspješne, odvažne, lijepe, nezavisne kao i naša Republika

Autor:ATV
08.03.2026
10:30
Komentari:0
Žene u Republici Srpskoj su slobodne, uspješne, odvažne, lijepe, prirodne, nezavisne kao i Republika, i treba da nastave da budu to što jesu, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a povodom Osmog marta Međunarodnog dana žena.
- Šta su naše žene? Slobodne, uspješne, odvažne, lijepe, prirodne, nezavisne kao i naša Republika. Drage žene, nastavite da budete to što jeste, a mi ćemo nastaviti borbu da Republiku Srpsku i dalje krase te iste vrijednosti - naglasio je Dodik.
On je u videu objavljenom na društvenoj mreži "Iks" poželio ženama sretan 8. mart, Međunarodni dan žena.
Šta su naše žene? Slobodna, uspješna, odvažna, lijepa, prirodna, nezavisna kao i naša Republika.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 8, 2026
Drage žene, nastavite da budete to što jeste, a mi ćemo nastaviti borbu da Republiku Srpsku i dalje krase te iste vrijednosti.
Drage žene, sretan 8. mart. 🌹 pic.twitter.com/Erv0WukUn9
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
18 h11
Najnovije
Najčitanije
11
57
11
50
11
32
11
19
11
05
Trenutno na programu