Logo
Large banner

Oglasili se iz Hrvatske: Pelješki most stabilan, nema opasnosti

Izvor:

SRNA

07.03.2026

17:45

Komentari:

2
Пељешки мост
Foto: Screenshot / YouTube

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istakao je da je Pelješki most stabilan i da nema nikakve opasnosti za učesnike u saobraćaju.

Budimir je naglasio da su na mostu uočeni nedostaci koji nisu neuobičajeni i da ih ima svaki objekat.

On je najavio da će nedostatke otkloniti kineska kompanija koja je i sagradila most vrijedan oko 420 miliona evra, prenose hrvatski mediji.

"Napravljene su sve analize, to je sve stabilno, uredno, samo ćemo vjerojatno nakon sezone započeti otklanjanje nedostataka. Garancija je 10 godina, prošle su tri i sve što se pojavi u roku od 10 godina dužni su otkloniti", rekao je Budimir.

Italijanski mediji objavili su početkom sedmice da su se na nekim betonskim stubovima Pelješkog mosta, otvorenog u jun 2022. godine, pojavile vidljive pukotine.

Podijeli:

Tagovi :

Pelješki most

Hrvatska

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Пељешки мост

Region

Pojavile se pukotine na Pelješkom mostu, oglasile se ''Hrvatske ceste''

3 d

0
Пељешки мост

Region

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

4 d

0
Снажно невријеме погодило Хрватску: Гром оштетио пут на Пељешцу

Region

Snažno nevrijeme pogodilo Hrvatsku: Grom oštetio put na Pelješcu

6 mj

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Снимљен угинули делфин у близини Пељешког моста

Društvo

UZNEMIRUJUĆE Snimljen uginuli delfin u blizini Pelješkog mosta

7 mj

0

Više iz rubrike

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

5 h

0
Ковачевић: Лајтер исказао одличну упућеност и познавање прилика у Српској, БиХ и региону

Republika Srpska

Kovačević: Lajter iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Srpskoj, BiH i regionu

23 h

0
Све о случају Владе Ђајића: Акт незаконит, враћање на мјесто директора није предмет спора

Republika Srpska

Sve o slučaju Vlade Đajića: Akt nezakonit, vraćanje na mjesto direktora nije predmet spora

1 d

5
Једна црква, власника два: Апсурдан упис имовине СЦП

Republika Srpska

Jedna crkva, vlasnika dva: Apsurdan upis imovine SCP

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner