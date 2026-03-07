Oglasili se iz Hrvatske: Pelješki most stabilan, nema opasnosti

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istakao je da je Pelješki most stabilan i da nema nikakve opasnosti za učesnike u saobraćaju.

Budimir je naglasio da su na mostu uočeni nedostaci koji nisu neuobičajeni i da ih ima svaki objekat.

On je najavio da će nedostatke otkloniti kineska kompanija koja je i sagradila most vrijedan oko 420 miliona evra, prenose hrvatski mediji.

"Napravljene su sve analize, to je sve stabilno, uredno, samo ćemo vjerojatno nakon sezone započeti otklanjanje nedostataka. Garancija je 10 godina, prošle su tri i sve što se pojavi u roku od 10 godina dužni su otkloniti", rekao je Budimir.

Italijanski mediji objavili su početkom sedmice da su se na nekim betonskim stubovima Pelješkog mosta, otvorenog u jun 2022. godine, pojavile vidljive pukotine.