Jedna crkva, vlasnika dva: Apsurdan upis imovine SCP

Jedna crkva, vlasnika dva. U elektronskom sistemu zemljišnih knjiga „Laris" na parcelama označenim kao „Crkvište" upisana su dva nosioca prava. Opština Olovo i Srpska pravoslavna crkvena opština. I to oba sa punim obimom prava 1/1.

,,Zaista se nisam susreo da jedna nekretnina bude upisana na dva različita lica kao njihovo vlasništvo. Tako da mogu reći da je ovo nečuveno", rekao je Arsenije Baltić, advokat.

Podignuta i osveštana 1939. godine. Preživjela ratove, promjene država i granice. Sada, čini se, zapela u zemljišnim knjigama.

,,Evo čega su se oni specifično dosjetili. Da kod tipa svojina stave tips svojine nepoznato. Jer je to jedini način da upišu 1/1 SPC I Opštinu Olovo. I on što ja svakako očekujem da će se desiti da će oni uvidjeti grešku i gle čuda izbrisaće SPC, a ostaće Opština Olovo", rekao je Dragan Jošić, predsjednik Udruženja građana ,,DOM” Veliko Blaško.

Džamija udaljena svega tristotinjak metara, a kao vlasnik uredno upisana Islamska zajednica u BiH. Takođe jedan kroz jedan.

Da čitava stvar nije pravno valjana slažu se i iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Nije dozvoljeno mijenjati vlasnika nepokretnosti bez valjanog pravnog osnova i bez učešća zainteresovanih strana.

,,Upis države kao vlasnika u postupku harmonizacije, bez saglasnosti ili bez prethodno sprovedenog parničnog postupka u kojem bi se utvrdilo pravo svojine, nije u skladu sa propisima Federacije BiH i takav upis je moguće pravno osporavati’’, poručuju iz Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Vjerske zajednice, kao i fizička maju pravo na posjedovanje i slobodno raspolaganje svojom imovinom. Jedina zaštita imovine SPC u ovom slučaju bilo bi pokretanje parničnog postupka, stav je struke.

"Pravno sredstvo u tim situacijama jeste parnica. Onaj ko je oštećen u takvim upisima morao bi da pokrene parnicu kod nadležnog suda da se njegovo pravo utvrdi i čisto upiše u zemljišnoj knjizi'', kaže Arsenije Baltić, advokat.

Nije ovo izolovan slučaj. Ali, jeste prvi sa dva titulara. I to sa jednakim udjelom prava. Onaj ko upravlja sistemom elektronskih zemljišnih knjiga, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH, morao je dati posebno odobrenje da se izvrši takav upis.