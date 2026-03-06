Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

U Sportskom centru u Nikšiću večeras je prekinut koncert jer je stigla dojava o bombi, prenosi portal Radija i televizije Nikšić.

Prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.

Večeras, sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".

Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

Sabotiraju nas

Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvijezde devedesetih, a među njima i pjevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mjesta panici.

"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekao specijalce da sve provere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela za "Blic", koja je sve vrijeme bila smirena.