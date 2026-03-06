Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

Autor:ATV
06.03.2026
22:46
Komentari:0
U Sportskom centru u Nikšiću večeras je prekinut koncert jer je stigla dojava o bombi, prenosi portal Radija i televizije Nikšić.
Prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.
Večeras, sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".
Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.
Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvijezde devedesetih, a među njima i pjevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mjesta panici.
"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekao specijalce da sve provere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela za "Blic", koja je sve vrijeme bila smirena.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Stil
1 h0
Scena
2 h0
Region
2 h0
Tenis
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
5 h0
Region
9 h0
Najnovije
Najčitanije
23
06
22
58
22
46
22
35
22
31
Trenutno na programu
0:00
Centar dana (R)
infotejment
1:30
Narod priča (R)
reportažna emisija
2:30
Najbolje iz Atv jutra (R)
jutarnji program
3:00
Plava knjiga (12+,R)
serijski program