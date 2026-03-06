Logo
Large banner

Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

Autor:

ATV

06.03.2026

22:46

Komentari:

0
Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"
Foto: pixabay

U Sportskom centru u Nikšiću večeras je prekinut koncert jer je stigla dojava o bombi, prenosi portal Radija i televizije Nikšić.

Prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.

Večeras, sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".

Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

Sabotiraju nas

Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvijezde devedesetih, a među njima i pjevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mjesta panici.

"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekao specijalce da sve provere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela za "Blic", koja je sve vrijeme bila smirena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dojava o bombi

koncert

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Недјеља моде у Паризу

Stil

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

1 h

0
Карлеуша бацила око на турског милионера: Отишла у Истанбул, он био у вези са српском пјевачицом

Scena

Karleuša bacila oko na turskog milionera: Otišla u Istanbul, on bio u vezi sa srpskom pjevačicom

2 h

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!

2 h

0
Тениски рекет

Tenis

Teniserka dobila jezive prijetnje: "Poslali su mi slike članova porodice i pištolja..."

2 h

0

Više iz rubrike

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!

2 h

0
Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

Region

Pregazio čovjeka autom u dvorištu, pa pobjegao: Komšije zatekle užas

3 h

0
Дојава о бомбама у два тржна центра у Подгорици

Region

Dojava o bombama u dva tržna centra u Podgorici

5 h

0
Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

Region

Šok tvrdnje: Novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković snimljeni u Vladi?

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

22

58

Sestra Saše Popovića u suzama o jedinoj želji koju on nije ostvario

22

46

Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

22

35

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

22

31

Premijer liga BiH: Borac za nastavak uspješnog niza protiv Širokog

Small banner

Trenutno na programu

0:00

Centar dana (R)

infotejment

1:30

Narod priča (R)

reportažna emisija

2:30

Najbolje iz Atv jutra (R)

jutarnji program

3:00

Plava knjiga (12+,R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner