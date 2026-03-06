Logo
Pregazio čovjeka autom u dvorištu, pa pobjegao: Komšije zatekle užas

ATV

ATV

06.03.2026

20:25

Teška nezgoda se dogodila u Hrvatskoj kada je muškarac (67), autom u dvorištu pregazio čovjeka, a potom otišao sa mjesta nesreće.

Kako pišu hrvatski mediji, neimenovani 67-godišnjak iz Hrvatske osumnjičen je za teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti, u vezi sa krivičnim djelom dovođenja u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom, na štetu 76-godišnjaka.

Vozio pod uticajem alkohola

Osumnjičeni je 27. februara u popodnevnim satima oštećenog dovezao do adrese njegovog prebivališta u gradu Vrbovec.

Policija navodi da je najvjerovatnije pod uticajem alkohola upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka.

Išao u rikverc pa ga uradio

Neposredno nakon što je oštećeni izašao iz automobila s mjesta suvozača, osumnjičeni se počeo kretati vozilom unazad kako bi izašao iz dvorišta. Nije pazio gdje se oštećeni nalazi pa ga je zadnjim dijelom vozila udario.

Oštećeni je pao na tlo, a osumnjičeni je zatim vozilom prešao preko njega i otišao. Žrtva je preminula od zadobijenih povreda. Tijelo su sljedećeg jutra uočile komšije koje su pozvale policiju.

Policija pronašla brzo pronašla osumnjičenog

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Policija je operativnim radom i dodatno preduzetim mjerama i radnjama utvrdila ko bi mogao biti odgovoran.

U srijedu je, na osnovu naloga Županijskog suda u Zagrebu, obavljena pretres automobila osumnjičenog. U sklopu pretrage obavljen je i uviđaj na vozilu. Pronađeni su tragovi koji osumnjičenog dovode u vezu s krivičnim djelom.

Osumnjičeni muškarac je uhapšen i priveden na kriminalističko istraživanje u službene prostorije policije. Po završenom kriminalističkom istraživanju, uz krivičnu prijavu predat je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.

(Indeks)

