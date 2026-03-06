Pronađena tri tijela u poluraspadnutom stanju: Otkriveni jezivi detalji

Na mjestu jučerašnjeg pronalaska tri poluraspadnuta tijela u kući u mjestu Filipini nedaleko Poreča danas je nastavljen uviđaj, identitet preminulih još nije utvrđen, a bit će poznat po okončanju obdukcije, potvrdila je istarska policija.

Policija tvrdi da nije u mogućnosti potvrditi njihov identitet zbog stanja u kojima se nalaze pronađena tijela te kako ne mogu govoriti o uzrocima i okolnostima koji su doveli do ovije tragedije.

"Uviđaj je u tijeku i u ovom trenutku ne možemo ništa sa sigurnošću potvrditi. O uzrocima je teško govoriti, možemo samo nagađati, dok će identitet preminulih biti poznat po okončanju obdukcije", rekao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić.

Komšija zvao policiju

Neslužbeno se saznaje kako je porečka policija dojavu zaprimila juče oko 10 sati od strane jednog susjeda koji, kako je javio, "već neko vrijeme nije vidio stanare te kuće, dok je ispred kuće bilo parkirano jedno vozilo riječke registracije".

Kuća je bila zatvorena, pošta se gomilala na ulazu, a iz zapuštenog dvorišta su se danima čuli psi koji su lajali i po njemu lutali te je upravo to probudilo sumnju da se nešto neobično događa. Na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi nasilja odnosno znakovi da je smrt pronađenih osoba nastupila nasilno, a istraživanje je i dalje u toku, navodi policija, prenosi Indeks.