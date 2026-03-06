Logo
Large banner

Pronađena tri tijela u poluraspadnutom stanju: Otkriveni jezivi detalji

Autor:

ATV

06.03.2026

11:57

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Na mjestu jučerašnjeg pronalaska tri poluraspadnuta tijela u kući u mjestu Filipini nedaleko Poreča danas je nastavljen uviđaj, identitet preminulih još nije utvrđen, a bit će poznat po okončanju obdukcije, potvrdila je istarska policija.

Policija tvrdi da nije u mogućnosti potvrditi njihov identitet zbog stanja u kojima se nalaze pronađena tijela te kako ne mogu govoriti o uzrocima i okolnostima koji su doveli do ovije tragedije.

"Uviđaj je u tijeku i u ovom trenutku ne možemo ništa sa sigurnošću potvrditi. O uzrocima je teško govoriti, možemo samo nagađati, dok će identitet preminulih biti poznat po okončanju obdukcije", rekao je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić.

Komšija zvao policiju

Neslužbeno se saznaje kako je porečka policija dojavu zaprimila juče oko 10 sati od strane jednog susjeda koji, kako je javio, "već neko vrijeme nije vidio stanare te kuće, dok je ispred kuće bilo parkirano jedno vozilo riječke registracije".

Hapšenje, lisice

Hronika

Pao dvojac: Provalili u kuću, odnijeli skoro pola miliona

Kuća je bila zatvorena, pošta se gomilala na ulazu, a iz zapuštenog dvorišta su se danima čuli psi koji su lajali i po njemu lutali te je upravo to probudilo sumnju da se nešto neobično događa. Na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi nasilja odnosno znakovi da je smrt pronađenih osoba nastupila nasilno, a istraživanje je i dalje u toku, navodi policija, prenosi Indeks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

pronađena tijela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

Region

Izvukao ribu iz Jadrana, pa zanijemio: Evo šta je našao u njenoj utrobi (VIDEO)

27 min

0
Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Hronika

Zbog proganjanja sproveden na psihijatriju u Sokocu

29 min

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Stevandić: Svijet srlja u ambis

29 min

0
Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Hronika

Pao dvojac: Provalili u kuću, odnijeli skoro pola miliona

35 min

0

Više iz rubrike

Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

Region

Izvukao ribu iz Jadrana, pa zanijemio: Evo šta je našao u njenoj utrobi (VIDEO)

27 min

0
Жена насјела на превару - једна порука јој испразнила рачун

Region

Žena nasjela na prevaru - jedna poruka joj ispraznila račun

53 min

0
klkuč, nekretnina, vrata

Region

Filmska prevara: Prodali muškarcu stan koji nije njihov

1 h

0
Терор у Загребу: Банда присилила младиће на трансфер од 400.000 евра

Region

Teror u Zagrebu: Banda prisilila mladiće na transfer od 400.000 evra

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner