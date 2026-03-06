Zbog proganjanja sproveden na psihijatriju u Sokocu

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je S.V. iz Derevente i P.K. iz Gradiške koji su se oglušili o sudske odluke.

Dervenćanina je uhapsila dobojska Sudska policija, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Derventi.

”Nakon hapšenja S.V. je sproveden u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, zbog izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja zbog počinjenog krivičnog djela proganjanje”, saopštila je Sudska policija.

P.K. je uhapšen po naredbi Osnovnog suda u Gradišci i sproveden je u KPZ Doboj na izdržavanje kazne, jer je pravosnažno osuđen za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.