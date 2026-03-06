Nakalemio hiljade maraka kazni, policija mu oduzela luksuzni audi

Autor:Stevan Lulić
M.A. iz Dervente ostao je bez luksuznog automobila nakon što ga je policija zaustavila i utvrdila da ima više prekršaja i hiljade maraka neplaćenih kazni.
Prilikom kontrole utvrđeno je, između ostalog, da M.A. nema položen vozački ispit.
I tu nije kraj.
"Izvršenim uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da isti ima dug u iznosu od 14.662,15 KM, te je zbog zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, imajući u vidu da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, putničko vozilo privremeno oduzeto", navodi policija.
Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
