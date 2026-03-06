Pobjegao nakon udesa na brzom putu kod Banjaluke

Autor:ATV
Banjalučka policija oglasila se o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u 7 časova na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši u mjestu Glamočani.
U nezgodi su, kako su iz Policijske uprave Banjaluka rekli za "Nezavisne novine", učestvovali nepoznati vozač sa nepoznatim teretnim vozilom koji je napustio lice mjesta i vozač motocikla marke BMW.
Vozač motocikla je zadobio tjelesne povrede.
Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.
"U toku je vršenje uviđaja. Preduzimaju se mjere i radnje na pronalasku vozača", dodaju iz policije.
