Pobjegao nakon udesa na brzom putu kod Banjaluke

Banjalučka policija oglasila se o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u 7 časova na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši u mjestu Glamočani.

U nezgodi su, kako su iz Policijske uprave Banjaluka rekli za "Nezavisne novine", učestvovali nepoznati vozač sa nepoznatim teretnim vozilom koji je napustio lice mjesta i vozač motocikla marke BMW.

Vozač motocikla je zadobio tjelesne povrede.

Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

"U toku je vršenje uviđaja. Preduzimaju se mjere i radnje na pronalasku vozača", dodaju iz policije.