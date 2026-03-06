Logo
Pobjegao nakon udesa na brzom putu kod Banjaluke

ATV

06.03.2026

10:14

Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке
Banjalučka policija oglasila se o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u 7 časova na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši u mjestu Glamočani.

U nezgodi su, kako su iz Policijske uprave Banjaluka rekli za "Nezavisne novine", učestvovali nepoznati vozač sa nepoznatim teretnim vozilom koji je napustio lice mjesta i vozač motocikla marke BMW.

Srbija

Sin opljačkao oca: Mladić ukrao tati bankovnu karticu

Vozač motocikla je zadobio tjelesne povrede.

Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

"U toku je vršenje uviđaja. Preduzimaju se mjere i radnje na pronalasku vozača", dodaju iz policije.

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

