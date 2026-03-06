Vozio pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole

Autor:ATV
06.03.2026
09:46
Policijski službenici Policijske uprave Prijedor juče su od lica A.K. iz Prijedora privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke citroen nakon što je utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola.
- Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 1.600 KM - saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.
Iz Policijske uprave navode da je vozilo privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv A.K. koji je lišen slobode nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
