Logo
Large banner

Vozio pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole

Autor:

ATV

06.03.2026

09:46

Komentari:

0
Возио под дејством алкохола и без возачке дозволе
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor juče su od lica A.K. iz Prijedora privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke citroen nakon što je utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola.

- Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 1.600 KM - saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

илу-магла-сунце-10112025

Društvo

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

Iz Policijske uprave navode da je vozilo privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv A.K. koji je lišen slobode nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

oduzet automobil

Prijedor

Vozačka dozvola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сека Алексић проговорила о проширењу породице: Вољела бих да родим дјевојчицу

Scena

Seka Aleksić progovorila o proširenju porodice: Voljela bih da rodim djevojčicu

2 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slijede izbori

2 h

0
Хорор послије меча НБА лиге: Човјек упуцан испред хале, хитно пребачен у болницу

Svijet

Horor poslije meča NBA lige: Čovjek upucan ispred hale, hitno prebačen u bolnicu

3 h

0
Погођен носач дронова

Svijet

Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

3 h

0

Više iz rubrike

Извела псе у шетњу, а онда је услиједио пакао: Хитна помоћ затекла језив призор

Hronika

Izvela pse u šetnju, a onda je uslijedio pakao: Hitna pomoć zatekla jeziv prizor

4 h

0
Правни скандал у Српској: Судови занемарили правоснажност пресуде

Hronika

Pravni skandal u Srpskoj: Sudovi zanemarili pravosnažnost presude

16 h

5
Колица за бебу

Hronika

Tramvaj udario u kolica sa bebom!

16 h

0
Тузлак ухапшен након слања 60 пријетећих порука: Мета му били запосленици у правосуђу и привредници

Hronika

Tuzlak uhapšen nakon slanja 60 prijetećih poruka: Meta mu bili zaposlenici u pravosuđu i privrednici

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner