Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slijede izbori

Izvor:

SRNA

06.03.2026

09:23

Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani saopštila je jutros da je donijela ukaz o raspuštanju parlamenta, nakon što skupština sinoć, zbog neostatka kvoruma, nije izabrala predsjednika privremenih institucija.

Osmani je na pres konferenciji rekla da je neuspjeh poslanika da izaberu predsjednika gurnuo samoproglašeno Kosovo u nove izbore.

policija rotacija

Svijet

Horor poslije meča NBA lige: Čovjek upucan ispred hale, hitno prebačen u bolnicu

- Postupak izbora predsjednika, iako može početi do 60 dana prije roka, ne može se dalje odlagati, već se mora završiti najkasnije 30 dana prije kraja tekućeg mandata. Ustav jasno predviđa da Skupština koja ne uspije da izabere predsjednika ne može beskonačno da odugovlači proces, kao što se pokušava, već se suočava sa jasnim ustavnim mehanizmom koji vodi do njenog raspuštanja. Konačni rok je jasan. Članovi Skupštine su imali 23 dana na raspolaganju da izvrše ovu ustavnu dužnost od trenutka svog konstituisanja. Odlučili su da to ne učine i to je institucionalna realnost sa kojom se danas suočavamo. Činjenica da je Skupština odlučila da ne iskoristi dane koje ima na raspolaganju ne mijenja naš Ustav, ne produžava rok i prije svega ne poništava moju jasnu ustavnu obavezu da raspustim ovu Skupštinu koja nije uspjela - rekla je Osmani, prenose mdiji u Prištini.

Ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija istekao je u ponoć, a vanredna sednica skupštine održana kasno u četvrtak, samo nekoliko sati prije isteka tog roka, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

Погођен носач дронова

Svijet

Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

Da bi se izabrao predsjednik, u prva dva kruga glasanja potrebno je 80 glasova, a u trećem najmanje 61 glas.

U sali je sinoć bilo prisutno 66 poslanika Samoopredjeljenja i nevećinskih nesrpskih zajednica, dok poslanici opozicije i najveće srpske stranke, Srpske liste, nisu prisustvovali.

Predsjednica skupštine privremenih institucija Aljbulena Hadžiju se nakon toga obratila ustavnom sudu sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti postupka izbora predsjednika i suspenziju ustavnih rokova za izbor predsjednika.

Катар-авион

Svijet

Iran gađao najveću američku bazu u Kataru

Prethodna sjednica sazvana radi razmatranja ustavnih amandmana koje je podnijela Osmani o direktnom izboru predsjednika, takođe je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Kosovo i Metohija

Vjosa Osmani

Priština

