Luna otkrila kroz kakvu dramu prolaze ona i Marko na Maldivima

ATV

06.03.2026

13:27

Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku i posljedičnih problema sa avio-letovima, povratak srpskih poznatih ličnosti sa odmora na Maldivima pretvorio se u pravu dramu.

Među njima su Luna Đogani i Marko Miljković koji na egzotičnoj destinaciji borave već neko vrijeme, prenosi Blic.

Tokom čekanja na siguran let, Luna i Marko su bili prinuđeni da nekoliko puta mijenjaju hotel, na šta se Luna požalila pratiocima na Instagramu uz komentar:

“Koji po redu smještaj, šta mislite?”

