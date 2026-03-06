Luna otkrila kroz kakvu dramu prolaze ona i Marko na Maldivima

Autor:ATV
Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku i posljedičnih problema sa avio-letovima, povratak srpskih poznatih ličnosti sa odmora na Maldivima pretvorio se u pravu dramu.
Među njima su Luna Đogani i Marko Miljković koji na egzotičnoj destinaciji borave već neko vrijeme, prenosi Blic.
Tokom čekanja na siguran let, Luna i Marko su bili prinuđeni da nekoliko puta mijenjaju hotel, na šta se Luna požalila pratiocima na Instagramu uz komentar:
“Koji po redu smještaj, šta mislite?”
