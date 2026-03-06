Logo
Vidio ženu sa drugim, pa je brutalno pretukao: Udarao je dok je zvala policiju

Autor:

ATV

06.03.2026

13:17

Foto: Pexels.com

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv A.O. (42) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično djelo Zlostavljanje i mučenje.

Okrivljenom A.O. se stavlja na teret da je pod dejstvom alkohola dana 28.oktobra 2024. godine, u 16 časova, u Pančevu, nakon što je uočio bivšu suprugu oštećenu T.O. (42) u vozilu sa drugim muškarcem, prišao vozilu i započeo fizički napad na nju, zadajući joj udarac pesnicom u predjelu lica, usljed čega je oštećena pala na beton, te je okrivljeni nastavio da je udara pesnicama.

Напад-Дубаи

Svijet

Ljudi u Dubaiju primaju poruke upozorenja: Odmah potražite sklonište

Kada je muškarac koji se nalazio sa oštećenom u kolima pokušao da je zaštiti, okrivljeni je krenuo za njim, nakon čega se vratio do oštećene, vređajući je, izbio joj telefon iz ruke dok je pokušavala da pozove policiju i ponovo joj zadao više udaraca, i na taj način je oštećenoj zadao lake tjelesne povrede.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom A.O. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

