Loto rezultati 19. kola: Sedam srećnika dobilo po 14.000 KM

Loto rezultati 19. kola, koje je izvučeno 06. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38.

Loto sedmica u iznosu od 4.450.000 evra nije izvučena, ali je sedam igrača osvojilo šesticu. Ona će svakom od srećnih dobitnika donijeti po 851.884 dinara ili nešto više od 14.000 KM. Kompletne loto rezultate 19. kola pogledajte u članku ispod. Društvo Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 19. kolu

