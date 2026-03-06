Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 19. kolu

Foto: ATV

Loto rezultati 19. kola, koje je izvučeno 06. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38. Loto sedmica u iznosu od 4.450.000 evra nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 19. kolo U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 4.450.000 evra izvučeni su brojevi: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38 Loto plus rezultati, 19. kolo U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 1.920.000 evra izvučeni su brojevi: 2, 5, 12, 14, 23, 24, 32 U ovoj igri nije bilo dobitnika. Džoker rezultati, 19. kolo Džoker igra u 19. kolu iznosila je 60.000 evra, izvučeni su brojevi: 5 9 1 1 5 0 Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika. Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.