Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 19. kolu

Autor:

ATV

06.03.2026

20:11

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Loto rezultati 19. kola, koje je izvučeno 06. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38. Loto sedmica u iznosu od 4.450.000 evra nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 19. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 4.450.000 evra izvučeni su brojevi:

2, 16, 27, 30, 31, 35, 38

Loto plus rezultati, 19. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 1.920.000 evra izvučeni su brojevi:

2, 5, 12, 14, 23, 24, 32

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 19. kolo

Džoker igra u 19. kolu iznosila je 60.000 evra, izvučeni su brojevi:

5 9 1 1 5 0

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

