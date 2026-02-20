Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 15. kolu

Izvor:
Loto rezultati 15. kola, koje je izvučeno 20. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 8, 3, 27, 32, 28, 14, 13. Loto sedmica u iznosu od 8.000.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.00.000 KM izvučeni su brojevi:
8, 3, 27, 32, 28, 14, 13
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.530.000 KM izvučeni su brojevi:
11, 29, 8, 23, 3, 27, 19
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 15. kolu iznosila je 780.000 KM, izvučeni su brojevi:
1 0 0 0 0 8
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
