Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 15. kolu

ATV

20.02.2026

20:13

Loto rezultati 15. kola, koje je izvučeno 20. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 8, 3, 27, 32, 28, 14, 13. Loto sedmica u iznosu od 8.000.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 15. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.00.000 KM izvučeni su brojevi:

8, 3, 27, 32, 28, 14, 13

Loto plus rezultati, 15. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.530.000 KM izvučeni su brojevi:

11, 29, 8, 23, 3, 27, 19

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 15. kolo

Džoker igra u 15. kolu iznosila je 780.000 KM, izvučeni su brojevi:

1 0 0 0 0 8

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

