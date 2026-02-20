Logo
Međunarodni dan socijalne pravde

Autor:

Bojana Vinčić

20.02.2026

19:41

грађани
Foto: ATV

Jednaka prava, manje nejednakosti, više empatije – ciljevi su usvojene rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija održane u novembru 2007. godine gdje je 20. februar proglašen Međunarodnim danom socijalne pravde.

Ideja socijalne pravde teži promovisanju pravednijeg društva, stvaranju jednakih uslova za svakog pojedinca i njegov lični rast i razvoj, ističu iz Centra za socijalni rad. Ipak, svakodnevnica mnogih građana pokazuje drugačiju sliku. Različiti su odgovori na pitanje da li svi imaju jednaka prava?

"Pa to nikad neće biti, niti je bilo, a nije ni sada",

"Pa voljela bih da imaju, ali ovaj ne znam šta da kažem, meni se ne dopada ovo malo što u našoj opštini, što sebi dozvole da se mi, primjetim da oni politički jedni druge unazađuju",

"Mislim da da",

"Pa smatram",

"Imaju, Dodik, da ti kažem napravio red, ima svoju miliciju ima sve i to je to", kažu građani.

Da li smo dovoljno empatični prema socijalno najugroženijim grupama?

"Mislim da ne, veliki broj ljudi je jednostavno otuđen i samo gleda sebe, veliki broj",

"Ja sam mnogo za pomoći, ne znam, i jako mi je žao, ispravljam, ako treba i moje dijete, da bude empatično",

"Jesmo", neki su od komentara građana.

Republika Srpska u posljednjih 20 godina uložila je znatne napore za osiguravanjem boljih uslova za one najugroženije, otvaranjem dnevnih centara, pružanjem usluge savjetodavne terapije, psiho-socijalne podrške, uvođenjem oblika hraniteljstva za maloljetna i punoljetna lica, ali još uvijek nedovoljno za sve potrebe sa kojima se susreću, navode iz Centra za socijalni rad.

"Što se tiče tih socijalnih potreba, mogu biti raznovrsne u zavisnosti od grupe kojoj naši građani pripadaju, ja ću pomenuti samo neke od naših korisničkih grupa, a to su lica sa invaliditetom, lica sa poremećajem u mentalnom zdravlju, zatim, imamo zatvorenike, imamo djecu sa poremećajem u ponašanju, zaštita prava žena, zaštita djece, migranti, raseljena lica, izbjeglice. Socijalni radnici su ti koji se nalaze na prvoj liniji zaštite, prava i potreba građana koji se nađu u socijalnoj potrebi, mi smo često žongleri između sistema sa jedne strane i potreba koji imaju građani sa druge strane", rekao je Bojan Zec, socijalni radnik.

Dok jedni smatraju da prava i jednakosti postoje, drugi ukazuju na izraženu otuđenost i odsustvo saosjećajnosti u društvu. Ne postoji savršeno društvo, ali njemu svakako treba težiti. Međunarodni dan socijalne pravde podsjeća da zakoni i institucije imaju smisla samo ako iza njih stoje ljudi, a empatija, razumijevanje i solidarnost ostaju prvi korak ka pravednijem društvu.

