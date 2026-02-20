Skandalozan odgovor GRAS-a nakon što je nadrogirani vozač vozio bez dozvole

Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS se oglasilo o tramvajskoj nesreći koja se dogodila kod Carevog mosta, a u kojoj je učestvovao vozač tramvaja koji je bio pod dejstvom narkotika i nije posjedovao važeću dozvolu.

Iz ovog kantonalnog preduzeća navode da je obaveza svakog vozača da vodi računa o važenju svoje dozvole, ali nisu precizirali da li GRAS posjeduje mehanizam interne provjere rokova i validnosti dozvola svojih zaposlenika.

"U skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i članom 20. tačka 1. Pravilnika o uslovima, načinu osposobljavanja, organizovanju i polaganju ispita i vozačkoj dozvoli za vozača tramvaja (Sl.novine KS br.43/18 i 1/26) definisano je: produženje vozačke dozvole za vozače tramvaja vrši se na zahtjev vozača tramvaja kod nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Dakle, svaki vozač GRAS-a je dužan da vodi računa o roku važenja vozačke dozvole i blagovremeno, u roku, izvrši produženje važnosti iste. U konkretnom slučaju vozač nije blagovremeno izvršio produženje svoje vozačke dozvole", saopštili su iz GRAS-a.

U saopšteno su se osvrnuli i na pitanje ljekarskih pregleda vozača, ističući da je vozač koji je preksinoć učestvovao u nesreći prije sedam dana obavio redovni zdravstveni pregled.

"Po pitanju obavljanja ljekarskog pregleda vozača, u skladu sa procedurom 'Kontrola bezbjednosti saobraćaja', na osnovu uputnice rukovodioca sektora saobraćaja vozači su dužni izvršiti redovan, a po potrebi i vanredni ljekarski pregled. Nakon obavljenog ljekarskog pregleda, nadležna zdravstvena ustanova službenim putem dostavlja ljekarsko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova vozača. U konkretnom slučaju vozač je 13. februara 2026. godine izvršio redovan ljekarski pregled, a ljekarskim uvjerenjem je ustanovljeno da je sposoban za obavljanje poslova vozača - navodi se u saopštenju.

Prema odluci Uprave preduzeća, svim rukovodiocima sektora saobraćaja naloženo je da organizuju vanredne ljekarske preglede za sve vozače GRAS-a.

"Odmah nakon pomenutog događaja, u skladu sa procedurama, uzeta je izjava vozača i nakon dobivanja službene zabilješke MUP-a biće poduzete odgovarajuće radnje. Takođe, izmjenama i dopunama pravilnika i procedura dodatno će se unaprijediti sistem odgovornosti i kontrole koji uređuju ovu oblast", poručili su iz GRAS-a.