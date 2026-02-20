Logo
Sahranjen Borislav Paravac

Izvor:

SRNA

20.02.2026

15:40

Komentari:

0
Сахрањен Борислав Паравац
Foto: SRNA

Borislav Paravac, nekadašnji srpski član Predsedništva BiH i senator Republike Srpske, danas je uz plotun počasnog voda MUP-a Republike Srpske sahranjen na lokalnom groblju u dobojskom naselju Kostajnica.

Sveštenik Čedo Gotovac istakao je u oproštajnom govoru da je Paravac iza sebe ostavio mnogo dobra i ukazao na njegov veliki doprinos u izgradnji hrama Svetog Prokopija u Kostajanici, za šta je odlikovan Ordenom Svetog Save.

Pred ovim hramom danas su opijelo služili sveštenici sa područja Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Sahrani su, osim članova porodice Paravac, prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.

Prisustvovali su i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, predsjednik Okružnog privrednog suda u tom gradu Mato Kulaš, predstavnici političkih stranaka, te građani.

Prethodno je danas u Doboju održana komemoracija na kojoj su se zvaničnici Republike Srpske oprostili od Paravca.

Borislav Paravac rođen je 1943. godine u Kostajnici kod Doboja, a preminuo je u utorak, 17. februara, nakon duže i teške bolesti.

Paravac je bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i srpski član Predsjedništva BiH. Bio je i član Senata Republike Srpske.

U najtežim vremenima devedesetih godina prošlog vijeka bio je predsjednik Kriznog štaba, preuzimajući izuzetno tešku i odgovornu dužnost koju je dostojanstveno nosio do kraja.

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH, Paravac je kao funkcioner SDS-a cijelu deceniju obavljao dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštinske uprave Doboj.

Borislav Paravac

