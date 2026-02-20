Djevojka sa krilima čeka drugo dijete: ''Nove boje stižu u život''

Izvor:
Telegraf
20.02.2026
14:45
Komentari:0
Dejana Bačko, poznatija kao "Djevojka sa krilima", koja je rođena bez ruku, obradovala je pratioce na Instagramu srećnim vijestima - ona i njen partner Marko Nežić očekuju drugo dijete.
Ona je na Instagramu podijelila fotografiju ultrazvuka, uz kratku posvetu.
- Nove boje stižu u naš život - stoji u opisu pored fotografije.
Inače, Dejana Bačko, slikarka i šampionka u paratekvondou koja se bavi i streličarstvom, rođena je bez ruku, ali je odavno odabrala borbu kao svoj način života.
Uprkos preprekama, postala je inspiracija i predmet divljenja mnogih.
