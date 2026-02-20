Logo
Djevojka sa krilima čeka drugo dijete: ''Nove boje stižu u život''

Telegraf

20.02.2026

14:45

Дејана Бачко Дјевојка са крилима
Dejana Bačko, poznatija kao "Djevojka sa krilima", koja je rođena bez ruku, obradovala je pratioce na Instagramu srećnim vijestima - ona i njen partner Marko Nežić očekuju drugo dijete.

Ona je na Instagramu podijelila fotografiju ultrazvuka, uz kratku posvetu.

- Nove boje stižu u naš život - stoji u opisu pored fotografije.

Синиша Каран

Republika Srpska

Siniša Karan pregledan na UKC-u: Oglasili se iz Palate

Inače, Dejana Bačko, slikarka i šampionka u paratekvondou koja se bavi i streličarstvom, rođena je bez ruku, ali je odavno odabrala borbu kao svoj način života.

Uprkos preprekama, postala je inspiracija i predmet divljenja mnogih.

Dejana Bačko

trudnoća

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

