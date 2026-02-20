Ova tri grijeha su veoma opasna: Većina hrišćana ih ignoriše

Izvor:
Gordost, zavist i bijes nisu samo teološki grehovi, već svakodnevne zamke koje narušavaju unutrašnji mir, odnose s drugima i odnos sa Bogom.
U hrišćanskom učenju postoje dela i stavovi koji ozbiljno udaljavaju čovjeka od Boga i unutrašnjeg mira.
Među njima se posebno ističu gordost, zavist i bes, jer ove osobine nisu samo teološki grijehovi, već i svakodnevne zamke koje razaraju odnose s drugima, truju dušu i ometaju duhovni rast.
Gordost čini da čovjek stavlja sebe iznad drugih i iznad Božije volje, što vodi raskidu odnosa i duhovnoj praznini.
Zavist razara sreću i zahvalnost, stalno upoređujući svoj život s tuđim, dok bijes i mržnja ometaju oproštaj i stvaraju unutrašnji nemir.
Hrišćanin koji prepoznaje ove zamke i svjesno ih izbjegava gradi zdrav odnos sa sobom, drugima i Bogom, prenosi Informer.
