Ova tri grijeha su veoma opasna: Većina hrišćana ih ignoriše

Izvor:

Informer

20.02.2026

14:07

Komentari:

0
Ова три гријеха су веома опасна: Већина хришћана их игнорише

Gordost, zavist i bijes nisu samo teološki grehovi, već svakodnevne zamke koje narušavaju unutrašnji mir, odnose s drugima i odnos sa Bogom.

U hrišćanskom učenju postoje dela i stavovi koji ozbiljno udaljavaju čovjeka od Boga i unutrašnjeg mira.

Među njima se posebno ističu gordost, zavist i bes, jer ove osobine nisu samo teološki grijehovi, već i svakodnevne zamke koje razaraju odnose s drugima, truju dušu i ometaju duhovni rast.

Gordost čini da čovjek stavlja sebe iznad drugih i iznad Božije volje, što vodi raskidu odnosa i duhovnoj praznini.

Zavist razara sreću i zahvalnost, stalno upoređujući svoj život s tuđim, dok bijes i mržnja ometaju oproštaj i stvaraju unutrašnji nemir.

Hrišćanin koji prepoznaje ove zamke i svjesno ih izbjegava gradi zdrav odnos sa sobom, drugima i Bogom, prenosi Informer.

SPC

pravoslavlje

