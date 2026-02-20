Logo
Large banner

Djed osvojio dvije šestice za 3 godine, ima svoj sistem igre

Izvor:

Telegraf

20.02.2026

13:31

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Dok neki decenijama ispisuju iste brojeve čekajući čudo koje nikako da stigne, jedan deka u Srbiji pokazao je da sreća nekada zaista ima svoju omiljenu adresu.

Njegova unuka Tamara podijelila je na društvenim mrežama nesvakidašnju priču koja je momentalno postala viralna, njen djeda je u roku od samo tri godine uspio da pogodi čak dvije loto šestice.

Video koji je Tamara objavila na svom kanalu prikazuje najljepšu stranu dobitka, porodično slavlje uz nezaobilazno praseće pečenje i djeda koji uživa u društvu svoje praunuke.

"Djed je car. Rođen pod srećnom zvezdom, očigledno. Za tri godine, dvije šestice na Lotou", napisala je ona u opisu snimka.

Iako su se ispod objave nizali komentari oduševljenja, poput želja da novac troši u zdravlju i poruka: "Bravo za deku, ko zna zna! Neka je živ i zdrav, pa sledeći put sedmicu da osvoji!", bilo je i onih koji su u neverici sumnjali u ovakav niz dobitaka.

@tamara_madero Zube nema, čaponjak liže a meso guta 🤣 Deda je car, rodjen pod srećnom zvezdom, očigledno😅 Za tri godine, dve šestice na Lotou.. 😁 #loto #srbija #viral #rodjendan #tiktok ♬ original sound - mr_vladoa

Ipak, Tamara je brzo razjasnila da njen djed nije nikakav profesionalni kockar, već čovjek koji decenijama igra iz čiste zabave i sa neverovatnom skromnošću. Njegov recept za uspjeh je jednostavan, ali dosljedan.

"Djed igra samo jednu kolonu. U penziji je još od 1991. godine. Ne pije, ne puši, ta jedna kolona mu je jedini merak. A za života je dobio dve šestice... Da li poznajete još neku osobu koja je to uspela u tri godine?", upitala je unuka.

Ova priča ostaje kao podsjetnik da se upornost i skromnost ponekad nagrade na najneočekivaniji način, pretvarajući običan penzionerski dan u proslavu o kojoj priča, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

dobitak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Финли Мелвил Ив пад

Ostali sportovi

UZNEMIRUJUĆE: Jeziv pad, favorit na ZOI ležao ukočen bez svijesti

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Grad nikada nije bio zapušteniji, sve je problem - grijanje, transport

2 h

3
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

Hronika

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Vatrogasci sijeku vozilo da bi izvukli tijelo

2 h

0
Велика заблуда о бананама могла би вас коштати здравља

Zdravlje

Velika zabluda o bananama mogla bi vas koštati zdravlja

2 h

0

Više iz rubrike

dijete pada sa žičare na jahorini video

Društvo

Objavljeni novi detalji pada djeteta sa žičare na Jahorini

3 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Meteorolog objasnio zašto je dobra serija zemljotresa u BiH

3 h

0
Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

Društvo

Teolog otkrio da li treba ostavljati pare na ikonu i zašto se daje prilog

3 h

0
Вријеме

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner