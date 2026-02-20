Djed osvojio dvije šestice za 3 godine, ima svoj sistem igre

Dok neki decenijama ispisuju iste brojeve čekajući čudo koje nikako da stigne, jedan deka u Srbiji pokazao je da sreća nekada zaista ima svoju omiljenu adresu.

Njegova unuka Tamara podijelila je na društvenim mrežama nesvakidašnju priču koja je momentalno postala viralna, njen djeda je u roku od samo tri godine uspio da pogodi čak dvije loto šestice.

Video koji je Tamara objavila na svom kanalu prikazuje najljepšu stranu dobitka, porodično slavlje uz nezaobilazno praseće pečenje i djeda koji uživa u društvu svoje praunuke.

"Djed je car. Rođen pod srećnom zvezdom, očigledno. Za tri godine, dvije šestice na Lotou", napisala je ona u opisu snimka.

Iako su se ispod objave nizali komentari oduševljenja, poput želja da novac troši u zdravlju i poruka: "Bravo za deku, ko zna zna! Neka je živ i zdrav, pa sledeći put sedmicu da osvoji!", bilo je i onih koji su u neverici sumnjali u ovakav niz dobitaka.

Ipak, Tamara je brzo razjasnila da njen djed nije nikakav profesionalni kockar, već čovjek koji decenijama igra iz čiste zabave i sa neverovatnom skromnošću. Njegov recept za uspjeh je jednostavan, ali dosljedan.

"Djed igra samo jednu kolonu. U penziji je još od 1991. godine. Ne pije, ne puši, ta jedna kolona mu je jedini merak. A za života je dobio dve šestice... Da li poznajete još neku osobu koja je to uspela u tri godine?", upitala je unuka.

Ova priča ostaje kao podsjetnik da se upornost i skromnost ponekad nagrade na najneočekivaniji način, pretvarajući običan penzionerski dan u proslavu o kojoj priča, prenosi Telegraf.