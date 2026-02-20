Logo
Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

ATV

20.02.2026

14:24

Novi 'Biznis klub' otvara najvažnije biznis teme.

Evropska unija odbila zahtjeve prevoznika Zapadnog Blakana za produženje boravka u zemljama šengena. Šta su zaključci sastanka Konzoricijuma Logistika BiH, Unije poslodavaca i Privrednih komora Srpske i Federacije BiH?

Trgovina vodeća u Republici Srpskoj pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku – razgovaramo sa Ognjenom Ivićem, portparolom RZS.

Nije usaglašeno povećanje plata u Željeznicama Republike, ali prihvaćeno je vraćanje dodataka. Šta su dalji koraci?

Kako će se Trebinje predstaviti na Međunarodnom sajmu turizma 19. februara u Beogradu?

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

