Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

Izvor:
ATV
20.02.2026
14:24
Novi 'Biznis klub' otvara najvažnije biznis teme.
Evropska unija odbila zahtjeve prevoznika Zapadnog Blakana za produženje boravka u zemljama šengena. Šta su zaključci sastanka Konzoricijuma Logistika BiH, Unije poslodavaca i Privrednih komora Srpske i Federacije BiH?
Trgovina vodeća u Republici Srpskoj pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku – razgovaramo sa Ognjenom Ivićem, portparolom RZS.
Nije usaglašeno povećanje plata u Željeznicama Republike, ali prihvaćeno je vraćanje dodataka. Šta su dalji koraci?
Kako će se Trebinje predstaviti na Međunarodnom sajmu turizma 19. februara u Beogradu?
Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.
Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.
'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.
