Narod priča: Gornja Radnja

Biljana vas ovog petka vodi u Gornju Radnju, nadomak Teslić, selo vrijednih domaćina i dobrih majstora, koji su složno podigli jednu od najljepših kamenih pravoslavnih svetinja u ovom kraju – Hram Svetog kneza Lazara.
Posvećen Knez Lazaru, hram u sebi nosi snagu i duh naroda radnjanskog kraja. Selo je to koje je u septembru 1995. godine bombardovao NATO, ostavljajući stradanje i bolne ožiljke.
Narod Gornje Radnje, pamti i priča – da budući naraštaji nikada ne zaborave.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
