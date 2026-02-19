Narod priča: Gornja Radnja

Biljana vas ovog petka vodi u Gornju Radnju, nadomak Teslić, selo vrijednih domaćina i dobrih majstora, koji su složno podigli jednu od najljepših kamenih pravoslavnih svetinja u ovom kraju – Hram Svetog kneza Lazara.

Posvećen Knez Lazaru, hram u sebi nosi snagu i duh naroda radnjanskog kraja. Selo je to koje je u septembru 1995. godine bombardovao NATO, ostavljajući stradanje i bolne ožiljke.

Narod Gornje Radnje, pamti i priča – da budući naraštaji nikada ne zaborave.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.