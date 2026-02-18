Bitno: O razvodu

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o razvodu.

U Republici Srpskoj tokom 2024. godine razvedeno je 868 brakova, a sklopljeno čak 375 manje nego ranije. Trend se nastavio i u 2025. godini.

Da li nas je zahvatila globalna groznica lakog okončanja braka?

Zašto papir više nije bitan? Da li je ljubav u krizi ili nam formalnosti više nisu bitne?

Zato je bitno pronaći odgovor na pitanje da li je hrabrije ostati ili otići?

Za 'Bitno' govore: Tanja Đakušić, socijalni radnik-supervizor, Bojana Matić, psihoterapeut i Brankica Raković, urednica magazina 'Lola' te influenser.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.