Logo
Large banner

Bitno: O razvodu

Izvor:

ATV

18.02.2026

11:36

Битно: О разводу
Foto: ATV

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o razvodu.

U Republici Srpskoj tokom 2024. godine razvedeno je 868 brakova, a sklopljeno čak 375 manje nego ranije. Trend se nastavio i u 2025. godini.

Da li nas je zahvatila globalna groznica lakog okončanja braka?

Zašto papir više nije bitan? Da li je ljubav u krizi ili nam formalnosti više nisu bitne?

Zato je bitno pronaći odgovor na pitanje da li je hrabrije ostati ili otići?

Za 'Bitno' govore: Tanja Đakušić, socijalni radnik-supervizor, Bojana Matić, psihoterapeut i Brankica Raković, urednica magazina 'Lola' te influenser.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bitno

Dragana Božić

ATV

Large banner

Više iz rubrike

Битно: О продуженом боравку за дјецу

Emisije

Bitno: O produženom boravku za djecu

20 h

0
У првом плану: Борис Малагурски

Emisije

U prvom planu: Boris Malagurski

1 d

0
Пренос: Сретењска академија поводом доношења првог Устава Кнежевине Србије

Emisije

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

2 d

0
Пренос: Централна манифестација поводом обиљежавања Сретења

Emisije

Prenos: Centralna manifestacija povodom obilježavanja Sretenja

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

12

34

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

12

33

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner