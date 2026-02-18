Bitno: O razvodu

Izvor:
ATV
18.02.2026
11:36
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o razvodu.
U Republici Srpskoj tokom 2024. godine razvedeno je 868 brakova, a sklopljeno čak 375 manje nego ranije. Trend se nastavio i u 2025. godini.
Da li nas je zahvatila globalna groznica lakog okončanja braka?
Zašto papir više nije bitan? Da li je ljubav u krizi ili nam formalnosti više nisu bitne?
Zato je bitno pronaći odgovor na pitanje da li je hrabrije ostati ili otići?
Za 'Bitno' govore: Tanja Đakušić, socijalni radnik-supervizor, Bojana Matić, psihoterapeut i Brankica Raković, urednica magazina 'Lola' te influenser.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
43
12
42
12
36
12
34
12
33
Trenutno na programu