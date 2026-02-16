U prvom planu: Boris Malagurski

Izvor:
ATV
16.02.2026
12:54
'U prvom planu' ovog utorka je Boris Malagurski, srpsko-kanadski filmski reditelj, producent, scenarista, aktivista, pisac, politički komentator, TV voditelj.
Razgovaraće o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj državi, regionu i svijetu, geopolitičkim promjenama, istoriji i kulturi srpskog naroda, snimljenim i filmovima u nastajanju.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Emisije
1 d0
Emisije
1 d0
Emisije
1 d0
Emisije
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
11
13
07
13
06
13
06
13
00
Trenutno na programu