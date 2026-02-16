Logo
U prvom planu: Boris Malagurski

ATV

16.02.2026

12:54

У првом плану: Борис Малагурски

'U prvom planu' ovog utorka je Boris Malagurski, srpsko-kanadski filmski reditelj, producent, scenarista, aktivista, pisac, politički komentator, TV voditelj.

Razgovaraće o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj državi, regionu i svijetu, geopolitičkim promjenama, istoriji i kulturi srpskog naroda, snimljenim i filmovima u nastajanju.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

