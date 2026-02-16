Da li je štetno piti vodu tokom jela?

U prošlosti se često vjerovalo da pijenje vode tokom jela razblažuje želudačni sok i izaziva probleme sa varenjem.

Međutim, naučne studije nisu dokazale nijedan uzrok digestivnih poremećaja kada se pije voda tokom i neposredno nakon obroka.

Gradovi i opštine Upozorenje iz bh grada: Nepoznati ljudi obilaze kuće, čudne stvari se dešavaju

Prema mnogim narodnim vjerovanjima i iskustvima, voda koja se koristi tokom obroka razblažiće kiselinu u želucu. Međutim, iz perspektive nauke i kliničkih analiza dokaza, voda gotovo da nema uticaja na koncentraciju kiseline u želucu.

Voda ne izaziva probleme sa varenjem ili razrjeđivanjem tjelesnih tečnosti koje se koriste u varenju. Voda je obično dobra za varenje i pomaže u razgradnji hrane kako bi vaše tijelo moglo da koristi hranljive materije, prema Mejo klinici.

Voda je dio želudačne kiseline koja pomaže varenju i dio je drugih tečnosti u tijelu, kao što su krv i urin.

Društvo Sutra oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom

Ako pokušavate da održite svoju težinu ili da smršate, voda uz obroke je odlična opcija. Pijenje vode uz obroke može vam pomoći da se osjećate siti bez dodatnih kalorija. Ali ako pokušavate da se ugojite, fokusirajte se na hranu i ograničite količinu koju pijete uz obroke. Pijenje vode vam neće dati hranljive materije ili kalorije, i možete se brže osjećati sitim.