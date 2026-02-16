Ruska vakcina protiv raka stiže u Srbiju

Ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje Nenad Popović izjavio je da će u maju prvi pacijenti u Rusiji primiti vakcinu protiv raka, a da će pacijenti iz Srbije biti prvi koji će odmah poslije ruskih, krajem godine, primiti tu vakcinu.

Popović je naveo da bi proizvodnja vakcine u Srbiji mogla da počne u drugoj polovini 2027. godine.

Ministar je za RTS rekao da je nedavno u Moskvi razgovarao sa ministrom zdravlja Rusije Mihailom Muraškom i stručnjacima koji učestvuju u pravljenju ruske vakcine protiv raka i naveo da je dogovoreno da srpski pacijenti budu među prvima koji će poslije ruskih pacijenata primiti vakcinu protiv raka.

Region Stigla presuda: Tijana sama kriva za svoju smrt?

''U toku maja, to je najnovija informacija, prvi pacijenti u Rusiji će dobiti ovu vakcinu. U toku je proces izrade tih vakcina pošto se za svakog pacijenta pravi posebna vakcina za na osnovu specifičnosti tumora i genetskog koda pacijenta'', rekao je Popović.

Naveo je da će pacijenti iz Srbije biti među prvima koji će odmah poslije ruskih primiti tu vakcinu i dodao da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, po nalogu predsjednika Aleksandra Vučića, formirao komisiju koja će u martu posjetiti Rusiju i naučno-istraživačke institute Gercen i Gamaleja, gdje će se izučavati proces dijagnostike i proces izrade vakcina.

Popović je rekao da je 17 naučno-istraživačkih organizacija i univerziteta iz Rusije uključeno u taj proces i dodao da bi u narednih nekoliko mjeseci trebalo da bude potpisan sporazum koji će omogućiti da se u to uključe Institut Torlak i naučno-istraživačke organizacije iz Srbije.

Zdravlje Ove namirnice su najbolji saveznici imuniteta: Štite od gripe i prehlade

"Nije ideja da naši pacijenti putuju u Rusiju. Ideja je da u prvom periodu, krajem ove godine, dobijamo direktno vakcinu iz Rusije kako bi naši pacijenti ovdje primali vakcinu, a da u 2027. godini imamo mogućnost da na institutu 'Torlak' proizvodimo tu vakcinu", rekao je Popović.

Istakao je da Institut "Torlak" ima izvanredne stručnjake i tehnološke mogućnosti i da bi Srbija investirala u novi razvoj tehnološkog procesa proizvodnje vakcine u najnovijem proizvodnom pogonu.

Popović je rekao da je ruska vakcina protiv raka u predkliničkim ispitivanjima pokazala skoro stopostotni rezultat.

"Naravno, proces primene vakcine će pokazati da li će to da se potvrdi, ali po svim dosadašnjim istraživanjima isti rezultat će biti i na pacijentima", rekao je Popović.

Naveo je da se trenutno pravi vakcina protiv melanoma, ali da će se u narednom periodu praviti vakcine i protiv karcinoma pluća, pankreasa, bubrega i dojke.

Popović je nedavno boravio i u Kazahstanu, a govoreći o predstojećoj poseti predsjednika Srbije toj zemlji, istakao je da Vučića u toj zemlji očekuju raširenih ruku i da su odnosi između Vučića i predsjednika Kasima Žomarta Tokajeva izvanredni.

Scena Oglasio se Baka Prase nakon što mu je zapaljen auto

Prema njegovim riječima, to je dalo impuls vladama dvije zemlje da rade na tome da se povećava rast trgovinskog obrta između Srbije i Kazahstana.

"Prošle godine smo imali rast oko 10 odsto, ali očekujemo još veći rast. Imali smo rast u izvozu srpskih proizvoda namjenske industrije, ali i prehrambene i prerađivačke industrije", naveo je Popović.

Istakao je da je Kazahstan jedna od najvećih zemalja na svijetu, sa ogromnim potencijalom i da ima jedno od najvećih nalazišta nafte i gasa.

"Imaju izvanrednu infrastrukturu koju razvijaju. To tržište je ogromna šansa za naše privrednike iz prerađivačke industrije, mašinogradnje, građevinarstva, novih tehnologija, IT sektora, digitalizacije", rekao je Popović.