Ove namirnice su najbolji saveznici imuniteta: Štite od gripe i prehlade

Zimi, kada su prehlade i grip češći, snažan imuni sistem je bitan za zaštitu od infekcia, a ovih pet namirnica su najbolji saveznik u jačanju imuniteta.

U sezoni prehlada i gripa veoma je bitna uravnotežena ishrana bogata ključnim hranljivim materijama, jer dokazano pomaže tijelu da se bolje bori protiv virusa i bakterija.

Raznovrsna hrana bogata ključnim vitaminima, mineralima i antioksidansima neophodna je za zdrav imuni sistem. Ne zaboravite na adekvatnu hidrataciju, redovno vježbanje i dovoljno sna, jer sve to doprinosi snažnom imunološkom sistemu.

U nastavku pročitajte koja hrana će vam pomoći da ojačate imunitet

Citrusi

Narandža, limun, grejpfrut i limeta su puni vitamina C, koji je neophodan za zdrav imuni sistem.

Vitamin C deluje kao antioksidant i štiti ćelije od oštećenja i povećava proizvodnju bijelih krvnih zrnca, koja pomažu u odbrani od infekcije.

Ako redovno jedete citrusno voće tokom prehlade i gripa, to može pomoći da se ubrza oporavak.

Bijeli luk

Bijeli luk je odličan prirodni antibiotik, jer sadrži jedinjenje alicin, koje ima antimikrobna svojstva.

Istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje bijelog luka smanjuje vjerovatnoću da se prehladimo i stimuliše imuni sistem. Alicin u bijelom luku takođe pomaže u smanjenju upale u tijelu, što dodatno doprinosi odbrani od infekcija.

Đumbir

Đumbir sadrži jedinjenja kao što su gingerol i šogaol, koja imaju jake antiinflamatorne i antioksidativne efekte.

Đumbir pomaže u smirivanju upale grla i generalno u smanjenju upalnih procesa, dok pomaže tijelu da se bori protiv infekcija. Posebno je efikasan za jačanje imunog sistema u zimskim mjesecima, jer i zagrijava organizam.

Probiotički proizvodi

Jogurt i druga probiotička hrana, poput kefira, kiselog kupusa i kombuhe, bogati su korisnim bakterijama koje podržavaju zdravu crijevnu floru. Više od 70 procenata imunih ćelija povezano je sa našim crijevima, tako da je zdrav mikrobiom presudan za jak imuni sistem. Probiotici pomažu u sprečavanju infekcija i održavanju zdravog imunološkog odgovora u tijelu.

Orašasti plodovi

Bademi su odličan izvor vitamina E, koji igra važnu ulogu u zaštiti imunih ćelija od oštećenja.

Vitamin E je moćan antioksidans koji pomaže tijelu da se bori protiv slobodnih radikala i podržava zdravo funkcionisanje imunog sistema. Pored toga, bademi sadrže zdrave masti koje pomažu tijelu da apsorbuje vitamine i minerale.