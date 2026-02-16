Logo
Large banner

Ove namirnice su najbolji saveznici imuniteta: Štite od gripe i prehlade

Izvor:

B92

16.02.2026

09:27

Komentari:

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Foto: Karola G/Pexels

Zimi, kada su prehlade i grip češći, snažan imuni sistem je bitan za zaštitu od infekcia, a ovih pet namirnica su najbolji saveznik u jačanju imuniteta.

U sezoni prehlada i gripa veoma je bitna uravnotežena ishrana bogata ključnim hranljivim materijama, jer dokazano pomaže tijelu da se bolje bori protiv virusa i bakterija.

Џефри Епстајн

Svijet

Glavni američki tužilac: Objavljeni svi Epstajnovi dosijei, sadrže više od 300 poznatih imena

Raznovrsna hrana bogata ključnim vitaminima, mineralima i antioksidansima neophodna je za zdrav imuni sistem. Ne zaboravite na adekvatnu hidrataciju, redovno vježbanje i dovoljno sna, jer sve to doprinosi snažnom imunološkom sistemu.

U nastavku pročitajte koja hrana će vam pomoći da ojačate imunitet

Citrusi

Narandža, limun, grejpfrut i limeta su puni vitamina C, koji je neophodan za zdrav imuni sistem.

Vitamin C deluje kao antioksidant i štiti ćelije od oštećenja i povećava proizvodnju bijelih krvnih zrnca, koja pomažu u odbrani od infekcije.

Рижини крекери

Zanimljivosti

Da li su rižini krekeri zaista zdrava užina: Evo šta treba da znate

Ako redovno jedete citrusno voće tokom prehlade i gripa, to može pomoći da se ubrza oporavak.

Bijeli luk

Bijeli luk je odličan prirodni antibiotik, jer sadrži jedinjenje alicin, koje ima antimikrobna svojstva.

Istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje bijelog luka smanjuje vjerovatnoću da se prehladimo i stimuliše imuni sistem. Alicin u bijelom luku takođe pomaže u smanjenju upale u tijelu, što dodatno doprinosi odbrani od infekcija.

Đumbir

Đumbir sadrži jedinjenja kao što su gingerol i šogaol, koja imaju jake antiinflamatorne i antioksidativne efekte.

Изгорио ауто Баке Прасета

Scena

Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

Đumbir pomaže u smirivanju upale grla i generalno u smanjenju upalnih procesa, dok pomaže tijelu da se bori protiv infekcija. Posebno je efikasan za jačanje imunog sistema u zimskim mjesecima, jer i zagrijava organizam.

Probiotički proizvodi

Jogurt i druga probiotička hrana, poput kefira, kiselog kupusa i kombuhe, bogati su korisnim bakterijama koje podržavaju zdravu crijevnu floru. Više od 70 procenata imunih ćelija povezano je sa našim crijevima, tako da je zdrav mikrobiom presudan za jak imuni sistem. Probiotici pomažu u sprečavanju infekcija i održavanju zdravog imunološkog odgovora u tijelu.

Orašasti plodovi

Bademi su odličan izvor vitamina E, koji igra važnu ulogu u zaštiti imunih ćelija od oštećenja.

Telefon-011025

Nauka i tehnologija

Velika Britanija planira da zabrani društvene mreže mlađima od 16 godina

Vitamin E je moćan antioksidans koji pomaže tijelu da se bori protiv slobodnih radikala i podržava zdravo funkcionisanje imunog sistema. Pored toga, bademi sadrže zdrave masti koje pomažu tijelu da apsorbuje vitamine i minerale.

Podijeli:

Tagovi :

Prehlada

imunitet

Vitamini

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

Društvo

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

4 h

0
Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Srbija

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

4 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Društvo

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

4 h

0
Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

Društvo

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

4 h

0

Više iz rubrike

Катарина сахранила мужа, па партнера, а онда сазнала да и сама има тумор

Zdravlje

Katarina sahranila muža, pa partnera, a onda saznala da i sama ima tumor

5 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

15 h

0
Ове 4 намирнице могу изазвати мождани удар: Једете их сваки дан, а уништавају крвне судове

Zdravlje

Ove 4 namirnice mogu izazvati moždani udar: Jedete ih svaki dan, a uništavaju krvne sudove

22 h

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Gojazni ljudi imaju veću sklonost za ove bolesti

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner