Pronađeno tijelo u Banjaluci, oglasila se policija

16.02.2026
10:47
Policijskoj upravi Banjaluka jutros je oko 09:10 časova prijavljeno je da se čula detonacija u parkiranom vozilu u blizini Nove autobuske stanice u Banjaluci.
Na lice mjesta izašli su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave i u vozilu pronašli beživotno tijelo.
Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo
Slijedi obavljanje uviđaja kojim će rukovoditi dežurni tužilac OJT Banjaluka.
