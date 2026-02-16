Logo
Pronađeno tijelo u Banjaluci, oglasila se policija

Izvor:

ATV

16.02.2026

10:47

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција
Foto: ATV

Policijskoj upravi Banjaluka jutros je oko 09:10 časova prijavljeno je da se čula detonacija u parkiranom vozilu u blizini Nove autobuske stanice u Banjaluci.

Na lice mjesta izašli su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave i u vozilu pronašli beživotno tijelo.

Најновија вијест

Hronika

Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo

Slijedi obavljanje uviđaja kojim će rukovoditi dežurni tužilac OJT Banjaluka.

