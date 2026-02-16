Logo
Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo

Izvor:

Provjereno.info

16.02.2026

10:32

Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело
Foto: RTRS

Beživotno tijelo starijeg muškarca pronađeno je u parkiranom vozilu kod autobuske stanice u Banjaluci, a nakon što je prijavljeno da se čula detonacija, saznaje portal "Provjereno".

Prema prvim informacijama sumnja se na samoubistvo.

Kako "Provjereno" saznaje, oko 9.10 časova taksi vozač prijavio je da je čuo detonaciju kod Nove pošte, u blizini taksi stajališta, a odmah po prijavi na teren su izašli policijski službenici.

U parkiranom vozilu pronađeno je beživotno tijelo starijeg muškarca sa povredama u predjelu glave i nogu, te tragovi krvi.

