Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila

Izvor:

SRNA

16.02.2026

08:20

Foto: teretnjaci.ba

Autobus i tri teretna vozila sudarila su se jutros u derventski naselju Živinice, a prema nezvaničnim informacijama u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema smrtno stradalih lica.

Srna saznaje da se sudar dogodio jutros oko 3.00 časa na magistralnoj cesti Derventa - Doboj.

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

U toku je policijski uviđaj.

