Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila

Autobus i tri teretna vozila sudarila su se jutros u derventski naselju Živinice, a prema nezvaničnim informacijama u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema smrtno stradalih lica.
Srna saznaje da se sudar dogodio jutros oko 3.00 časa na magistralnoj cesti Derventa - Doboj.
U toku je policijski uviđaj.
