Ruska PVO oborila 12 dronova koji su letjeli ka Moskvi

Izvor:

RT Balkan

16.02.2026

08:13

Руска ПВО оборила 12 дронова који су летјели ка Москви
Foto: Tanjug / AP

Gradonačelnik ruske prijestonice je objavio na Maksu da je danas 12 dronova koji su letjeli ka Moskvi oboreno.

"Hitne službe rade na mjestu obrušenih fragmenata", napisao je Sobjanjin.

Nakon napada, uvedena su privremena ograničenja na letove na aerodromima Domodedovo i Vnukovo, saopštila je "Rosavijacija".

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije je rano jutros saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane oborile 68 dronova ukrajinskih snaga tokom noći iznad Krasnodarskog kraja, Krima, Kurske oblasti, Stavropoljskog kraja, Crnog i Azovskog mora, prenosi RT Balkan.

