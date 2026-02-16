Tijelo beskućnika pronađeno na ulici: Danima bio mrtav

Tijelo beskućnika pronađeno je u Milanu ispod jednog nadvožnjaka, a to je sedma osoba bez krova nad glavom koja je pronađena mrtva na ulicama ovog grada od početka godine.

Beživotno tijelo 43-godišnjeg beskućnika pronađeno je juče, a on je vjerovatno bio mrtav već danima.

Radi se o muškarcu iz Maroka, čije tijelo je nađeno u ulici Via Pečeta. Pripadnici policije i vozila hitne pomoći stigli su na lice mjesta odmah nakon što je prijavljen pronalazak tijela.

Od početka godine, sedam beskućnika je preminulo na ulicama Milana. Samo dan ranije, tijelo još jednog beskućnika, muškarca u šezdesetim godinama, pronađeno je u ulici Viale Kasala.

On je nađen mrtav u improvizovanom skloništu gdje je proveo noć, u blizini jednog supermarketa.