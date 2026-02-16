Rekordna zapljena kokaina: "Palo" 6,6 tona

Salvadorska mornarica zaplijenila je 6,6 tona kokaina u Pacifiku, što predstavlja najveću zapljenu droge u istoriji te zemlje, izjavio je predsjednik Salvadora Najib Bukele.

Mornarica presrela brod sa tonoma droge u Pacifiku

On je naveo da je salvadorska mornarica presrela brod koji je plovio pod zastavom Tanzanije u Tihom okeanu i prevozio 6,6 tona kokaina, čija bi procijenjena vrijednost na uličnom tržištu iznosila oko 165 miliona dolara, prenio je „Figaro“.

Kokain bio sakriven u balastnim rezervoarima

Bukele je istakao da su u akciju pronalaska droge bili uključeni vojni ronioci, jer je kokain bio sakriven u balastnim rezervoarima broda.

Deset osoba osumnjičeno za trgovinu narkoticima

Prema njegovim riječima, na brodu se nalazilo deset osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. Zapljena je izvršena 380 nautičkih milja, odnosno nešto manje od 704 kilometra jugozapadno od pacifičke obale Salvadora.